السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«أيام الشارقة التراثية» تنطلق في مدينة الذيد

«أيام الشارقة التراثية» تنطلق في مدينة الذيد
13 فبراير 2026 13:39

الشارقة (الاتحاد)

افتتح الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، أول أمس، فعاليات «أيام الشارقة التراثية» في دورتها الثالثة والعشرين بمدينة الذيد تحت شعار «وهج الأصالة»، وذلك في ساحة حصن الذيد، بحضور الدكتور عبدالعزيز المسلّم رئيس معهد الشارقة للتراث، وأبوبكر الكندي مدير معهد الشارقة للتراث، والدكتور محمد عبدالله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وحمد راشد الطنيجي، مدير بلدية مدينة الذيد، وناصر سعيد الطنيجي، رئيس اللجنة المنظمة للفعالية في مدينة الذيد.وتأتي الفعاليات الذي ينظمها معهد الشارقة للتراث في إطار جهوده الرامية إلى صون التراث الوطني وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي إلى جانب إبراز خصوصية المنطقة الوسطى وما تحمله من إرث تاريخي واجتماعي متجذّر. وشهدت الفعاليات حضوراً لافتًا من الأهالي والزوار.

أخبار ذات صلة
الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا
الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية
آخر الأخبار
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ الأمني
الأخبار العالمية
الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا
اليوم 19:55
الرئيس الصيني، شي جين بينغ (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية
اليوم 19:35
صورة جماعية للقادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي
الأخبار العالمية
قمة الاتحاد الأفريقي تناقش قضايا المياه وتغير المناخ والإرهاب
اليوم 19:24
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
الرياضة
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
اليوم 19:14
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
الرياضة
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
اليوم 19:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©