«أيام الشارقة التراثية» تنطلق في مدينة الذيد

الشارقة (الاتحاد)



افتتح الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، أول أمس، فعاليات «أيام الشارقة التراثية» في دورتها الثالثة والعشرين بمدينة الذيد تحت شعار «وهج الأصالة»، وذلك في ساحة حصن الذيد، بحضور الدكتور عبدالعزيز المسلّم رئيس معهد الشارقة للتراث، وأبوبكر الكندي مدير معهد الشارقة للتراث، والدكتور محمد عبدالله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وحمد راشد الطنيجي، مدير بلدية مدينة الذيد، وناصر سعيد الطنيجي، رئيس اللجنة المنظمة للفعالية في مدينة الذيد.وتأتي الفعاليات الذي ينظمها معهد الشارقة للتراث في إطار جهوده الرامية إلى صون التراث الوطني وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي إلى جانب إبراز خصوصية المنطقة الوسطى وما تحمله من إرث تاريخي واجتماعي متجذّر. وشهدت الفعاليات حضوراً لافتًا من الأهالي والزوار.