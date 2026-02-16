في سابقة.. علاج جنين مصاب بورم في رحم أمه

خضع جنين مصاب بورم وعائي نادر كان على وشك أن يموت للعلاج في رحم والدته في مستشفى في فرنسا، في سابقة في العالم لهذا النوع من الأمراض.

في أواخر الشهر السابع من الحمل، شخّصت إصابة الجنين بمتلازمة "كاسباخ-ميريت" التي قد تؤدّي إلى الوفاة في مستشفى في مولوز في شرق فرنسا.

كانت كتلة عند مستوى الرقبة "تعرقل تنفّس الجنين"، بحسب ما قال الطبيب كريس مينيلا خلال مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، في مستشفى الأم والطفل في مولوز.

وكان الورم ينمو بسرعة وصولا إلى وجه الجنين.

واقترح مركز متخصّص في هذه الأمراض النادرة في مدينة ليون، اللجوء إلى علاج سابق للولادة يحدّ من تشكّل الأوعية الدموية الجديدة بواسطة دواء سيروليموس تحت إشراف البروفسور لوران غيبو.

وأعطي الدواء للوالدة عبر الفمّ واجتاز حاجز المشيمة وصولا إلى الجنين، ما سمح بكبح نموّ الورم.

ولد الطفل في 14 نوفمبر 2025 إثر عملية قيصرية. وهو اليوم رضيع يقظ وبشوش في شهره الثالث. و"بالرغم من الورم، يأكل وينمو جيّدا"، بحسب والدته فيفيان (34 عاما).

ويخضع عيسى لمتابعة منتظمة في المستشفى وما زال يتلقى العلاج بالسيروليموس.