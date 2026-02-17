«أبوظبي للإعلام».. منصّة النجوم في رمضان

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تشهد «شبكة قنوات أبوظبي للإعلام» حضوراً قوياً ومميزاً للدراما المحلية ضمن خريطة السباق الرمضاني لهذا العام، حيث تتصدّر مجموعة من الأعمال الدرامية المحلية التي تُعرض على شاشتَي «أبوظبي» و«الإمارات»، مشاركة لافتة لعدد من صنّاع الفن من مختلف أنحاء الوطن العربي.

ويعكس هذا الحضور المميز رؤية «أبوظبي للإعلام» الهادفة إلى تقديم أعمال درامية ترقى بالمستوى، قادرة على الوصول إلى شريحة واسعة من المشاهدين، وتعزيز مكانة الدراما المحلية عبر إنتاجات مشتركة تجمع نجوماً من مدارس فنية مختلفة، بما يُسهم في الارتقاء بالمحتوى، وتوسيع دائرة التأثير.



«لحظات مسروقة»

يتصدّر مسلسل «لحظات مسروقة»، الذي يُعرض على شاشة «قناة الإمارات»، قائمة هذه الأعمال، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما الإماراتية والخليجية، بينهم: أحمد الجسمي، سميرة أحمد، حبيب غلوم، محمد الحمادي، ومحمد الدوسري. وتولّت تأليفه الكاتبة أنفال الدويسان، وإخراج أحمد البنداري. ويناقش المسلسل، عبر 30 حلقة، مجموعة من القضايا الحياتية والأسرية، من خلال قصص إنسانية متشابكة، تعكس واقع المجتمع وتفاصيله اليومية، في إطار درامي مشوِّق يوازن بين العمق الاجتماعي والسرد الإنساني.



«الباء تحته نقطة»

يعود مسلسل «الباء تحته نقطة» في موسمه الثاني، محتضناً من الإمارات: هدى الخطيب، فاطمة الحوسني، وأحمد العونان، ومن مصر: سوسن بدر وإيمان السيد، ومن سوريا: شكران مرتجى، ومن العراق: ميس كمر، فيما تتولى إخراج العمل هبة الصياغ. يتألف المسلسل من 30 حلقة، ويدور في إطار كوميدي اجتماعي داخل مدرسة لتعليم السيدات، حيث تواصل «ميثة» وصديقاتها رحلتهن التعليمية، وسط تحديات يومية وصراع بين طموحاتهن وصرامة الإدارة المدرسية التي تقودها المديرة «سوسن»، وتلعب دورها سوسن بدر. وكان شهد الموسم الأول الذي عُرض على «قناة الإمارات»، نجاحاً لافتاً.



«البخت»

على شاشة «قناة أبوظبي»، يبرز مسلسل «البخت»، بطولة مروان عبد الله، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما المصرية، بينهم: نسرين أمين، أحمد عبد العزيز، عبير صبري، أحمد وفيق، ومجدي كامل. العمل من تأليف حسام موسى، وإخراج معتز حسام، وتدور أحداثه حول شاب بسيط يمتلك الصدق والنقاء في مواجهة أصحاب النفوذ، حيث يخوض معركة غير متكافئة لكشف جرائمهم، متحدياً الضغوط والتهديدات، في محاولة لإثبات أن الحق قادر على الانتصار.



«الضربة»

يقدِّم مسلسل «الضربة» على شاشة «قناة الإمارات»، تجربة درامية مختلفة تجمع بين «الأكشن» والتشويق، من خلال 15 حلقة. يشارك في بطولته مجموعة من الممثلين الإماراتيين الشباب، بينهم: يوسف اليوسف وحسين سعيد، إلى جانب نخبة من الممثلين العرب، بينهم: خالد القيش، كندة حنا، عباس النورس، وآلاء شاكر، إخراج ميار النوري. ويروي العمل قصة إماراتي في رياضة الفنون القتالية المختلطة MMA يُدعى «سيف»، يواجه صراعات قاسية داخل الحلبة وخارجها، ويخوض رحلة مليئة بالتحديات، حيث يقف إلى جانبه مدرِّب السباق في محاولة لإنقاذه من السقوط.