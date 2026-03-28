باميلا الكيك تصوِّر «نورماندي»

محمد قناوي (القاهرة)

تصوِّر الممثلة باميلا الكيك حالياً فيلم «نورماندي»، بطولة أمير كرارة، منة شلبي، أحمد فهمي، مصطفى غريب، وأحمد داش، وإخراج بيتر ميمي. وأوضحت أن الفيلم يُعَد التجربة الثانية لها في السينما المصرية بعد مشاركتها في فيلم «فارس»، مع أحمد زاهر، وحسين فهمي، الذي عُرض قبل 4 أعوام، ولم يحقق لها الانتشار الذي كانت تطمح إليه، مما دفعها للبحث عن مشروع مختلف وقوي يعيد تقديمها للجمهور بشكل يليق بقدراتها الفنية.

وينتمي فيلم «نورماندي» إلى أعمال التشويق، وتدور أحداثه حول محتالين يخوضون مهمة خطيرة للوصول إلى خزنة سرية مدفونة في منطقة «نورماندي»، تحتوي على جواهر نادرة لا تُقدر بثمن. وتتحوّل الرحلة إلى سلسلة من الأزمات بسبب أخطاء في الحسابات، لتجد الشخصيات نفسها أمام مخاطر غير متوقعة وصراعات تهدِّد حياتها، في إطار مليء بالمفاجآت الدرامية التي تمزج بين الأكشن والتشويق النفسي.

وعلى صعيد الدراما، عبّرت باميلا عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقّتها عن مشاركتها في مسلسل «لوبي الغرام»، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي داخل أحد الفنادق.

وتحدثت عن استمرار نجاحها على المستوى العربي، من خلال مسلسل «آسر»، الذي تصدَّر قوائم المشاهدة على المنصّات الإلكترونية، مشيرة إلى اعتزازها بتجارب الدراما المعرّبة، لاسيما بعد مشاركتها في أعمال بارزة، مثل «ع الحلوة والمرة» و«كريستال»، ما ساهم في تعزيز حضورها عربياً.

وأفادت باميلا بأن علاقتها بالتمثيل ليست مجرد مهنة، بل هي شغف مستمر، مؤكدة أنها لا ترى أي تعارض بين كونها ممثّلة وكاتبة، وتعتبر ذلك تكاملاً فنياً يعكس تنوّع شخصيتها الإبداعية. وأشارت إلى أنها تميل أحياناً إلى الكتابة نظراً لدراستها للإخراج السينمائي، موضحة أن الفنان الحقيقي يجب أن يمتلك الجرأة لعرض أفكاره ورؤيته الخاصة. وشبّهت مسيرتها الفنية بقطع «البازل»، التي تكتمل تدريجاً من خلال التمثيل والكتابة وأشكال التعبير الفني.