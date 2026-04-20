خدمة موسيقية: نصف الأغاني المحملة مولدة بالذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي والموسيقى
20 ابريل 2026 18:26

كشفت شركة "ديزر" الفرنسية لخدمة بث الموسيقى، اليوم الاثنين، أن 44% من جميع المقاطع الموسيقية التي تُرفع حديثا على منصتها يتم توليدها بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة، ومقرها باريس، إنها "تتلقى نحو 75 ألف مقطع موسيقي مُولد بالكامل بالذكاء الاصطناعي يوميا، أي ما يمثل أكثر من 44% من إجمالي ما يُرفع يوميا".

ويمثل ذلك زيادة كبيرة مقارنة بنحو 10 آلاف مقطع موسيقي يوميا في العام الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان، بأنه رغم تدفق هذا النوع من المحتوى فإن "الموسيقى المُولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي لا تمثل حاليا سوى نسبة ضئيلة من عمليات البث على منصة ديزر، أي ما بين 1 و3%."

وعزت الشركة ذلك إلى إجراءاتها المضادة الموجهة، إذ تقوم بوضع علامات واضحة على المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي، واستبعاده من التوصيات الخوارزمية، كما توقفت عن تخزين النسخ عالية الجودة من هذه المقاطع.

وتعد شركة "ديزر" لخدمة بث الموسيقى من الجهات الرائدة في تصنيف الموسيقى المُولدة بالذكاء الاصطناعي ووضع علامات عليها.

وقال ألكسي لانترنييه الرئيس التنفيذي للشركة "لم تعد الموسيقى المُولدة بالذكاء الاصطناعي ظاهرة هامشية الآن، ومع استمرار تزايد حجم المحتوى اليومي، نأمل أن تنضم إلينا كامل منظومة الموسيقى في اتخاذ إجراءات من شأنها حماية حقوق الفنانين وتعزيز الشفافية للجمهور".

تشير التقديرات إلى أن حوالي 25% من دخل صناع الموسيقى قد يصبح معرضا للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2028.

وقالت شركة "ديزر" إن من المهم وضع علامة المحتوى المُولد بالذكاء الاصطناعي، مستشهدة باستطلاع دولي أجرته أظهر أن 80% من المستطلع آراءهم عبروا عن رغبتهم في وضع علامات واضحة على موسيقى الذكاء الاصطناعي لإعلام المستمعين بذلك.

المصدر: د ب أ
