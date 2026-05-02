احتجاب فلكي استثنائي للكوكب القزم "هوميا" الاثنين

أعلن مركز الفلك الدولي، أن مساء يوم الاثنين سيشهد ظاهرة فلكية نادرة واستثنائية تتمثل في احتجاب فلكي مميز، إذ سيعبر الكوكب القزم "هوميا" "Haumea" أمام أحد النجوم ليحجبه بالكامل لمدة قد تصل إلى 119 ثانية، في حدث يمكن متابعته ورصده من معظم أنحاء العالم العربي، ضمن حملة رصد علمية دولية تشارك فيها مراصد وجهات فلكية متخصصة من مختلف دول العالم.

وأوضح المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي، أن الكوكب القزم يُعد جرماً سماوياً يقع من حيث الحجم بين الكوكب والكويكب، ويضم النظام الشمسي خمسة كواكب قزمة معروفة، يأتي في مقدمتها بلوتو، إضافة إلى "سيريس" و"إيريس" و"ميكميك" و"هوميا".

وأشار إلى أن هوميا وميكميك وبلوتو تتموضع ضمن حزام كايبر الواقع خلف كوكب نبتون، بينما يقع سيريس داخل حزام الكويكبات الفاصل بين المريخ والمشتري، في حين يوجد إيريس في منطقة أبعد من حزام كايبر على أطراف النظام الشمسي.

وبين أن "هوميا" يُعد من الأجرام الفلكية الفريدة لامتلاكه قمرين وحلقات تحيط به، ما يضفي على ظاهرة الاحتجاب المرتقبة أهمية علمية كبيرة تتطلب دقة عالية في الرصد والتحليل، إذ سيقوم أثناء دورانه حول الشمس بحجب نجم خافت تبلغ شدته الضوئية القدر 14.7، وعند اختفاء النجم خلفه لن يبقى مرئياً سوى الكوكب القزم الذي يلمع عند القدر 17.3، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض ضوئي يُقدّر بـ2.7 قدر.

وأشار إلى أن الظاهرة ستكون قابلة للرصد من جميع الدول العربية باستثناء الصومال وجيبوتي وجزر القمر، فيما سيمر المسار المركزي للاحتجاب عبر سلطنة عمان والإمارات والسعودية ومصر وليبيا والجزائر والمغرب.

ومن المتوقع أن يبدأ الاحتجاب في الدول الواقعة شرق المنطقة العربية أولاً، حيث ينطلق في سلطنة عُمان والإمارات عند الساعة 20:16 بتوقيت غرينتش، ثم في الأردن عند 20:17، وفي مصر عند 20:18، وصولاً إلى المغرب عند الساعة 20:20، بينما يُرجح أن تتراوح مدة الاحتجاب في معظم الدول الواقعة ضمن المسار المركزي بين 80 و88 ثانية.