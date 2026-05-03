الأحد 3 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
طارق لطفي.. تاجر خردة في «هاملت»

3 مايو 2026 12:27

محمد قناوي (القاهرة) بعد غياب عامين منذ تقديمه فيلم «السيستم» عام 2024، يعود طارق لطفي، إلى السينما من خلال فيلم «هاملت»، يشاركه البطولة أحمد داش، وهند صبري، إخراج أحمد فوزي صالح. وعن دوره في العمل، قال: أجسِّد شخصية تاجر خردة يسعى إلى فرض سيطرته على نجله، الذي يؤدي دوره أحمد داش، في محاولة لإجباره على السير في الطريق نفسه، ما يشعل صراعاً بين جيلَين، لكل منهما رؤيته وطموحاته المختلفة.
وذكر أن الفيلم ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية التي ترصد تحوّلات المجتمع العربي.
وعن مشروعه المؤجّل «منتصر القرش»، كشف لطفي أن العمل لا يزال متوقفاً حتى الآن، من دون أي مستجدات بشأن استئناف تصويره، موضحاً أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي صعيدي تشويقي، ويتناول صراعات العائلات على النفوذ والسلطة، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج محمد يحيى مورو.
وعن مفهوم البطولة، ذكر طارق لطفي، أن العمل الجيد هو البطل الحقيقي، سواء كان ضمن بطولة جماعية أو مُطْلقة، موضحاً أن الكثير من الأعمال الجماعية تظل راسخة في ذاكرة الجمهور أكثر من بطولات فردية لم تحقِّق التأثير المطلوب.
وأوضح أنه يبحث دائماً عن الأدوار التي تضيف إلى مشواره الفني، قائلاً: أبحث عن العمل الذي يدهشني، ولا أنتظر أدواراً معينة.
وأعرب عن دعمه للأعمال الدرامية القصيرة، مشيراً إلى أن الجمهور بات يميل إلى الإيقاع السريع والمحتوى المكثّف، متسائلاً: إذا كانت القصة تكفي لـ 15 حلقة، فلماذا نمدها إلى 30؟

