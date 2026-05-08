«حريم ناصر» ينطلق تصويره في العين

8 مايو 2026 14:24

أبوظبي (الاتحاد)
انطلقت في مدينة العين عمليات تصوير الفيلم السينمائي العربي الجديد «حريم ناصر»، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما العربية، منهم محمد خير الجراح، طلال مارديني، غنوة محمود، وولاء عزام، سيناريو علاء محمد، إخراج جرير المردود. 
يقدم الفيلم قالباً كوميدياً اجتماعياً تدور أحداثه حول شخصية «ناصر»، الذي يجد نفسه في سلسلة من المواقف والمفارقات اليومية بسبب النساء المحيطات به، ما يدفعه إلى الدخول في أزمات متتالية داخل عالم مليء بالمفاجآت.
يعتمد «حريم ناصر» على البطولة الجماعية، من خلال شخصيات متنوعة تحمل لكل منها حكايتها الخاصة، ضمن معالجة تجمع بين الكوميديا والبعد الإنساني والاجتماعي.
وقال المخرج جرير المردود: إن الفيلم لا يقتصر على الجانب الكوميدي فقط، بل يحمل تفاصيل إنسانية واجتماعية قريبة من الناس، مع شخصيات حقيقية وإيقاع خفيف يلامس الجمهور العربي.وقال الممثل محمد خير الجراح: أجسِّد شخصية «ناصر» التي تحمل تناقضات بين القوة والارتباك، وتعيش وسط فوضى من العلاقات والمواقف الكوميدية التي تقودها إلى مفاجآت غير متوقعة.
وقال الممثل طلال مارديني: أؤدي في الفيلم دور «نادر»، وهو شخصية خفيفة الظل ومؤثرة داخل الأحداث، وتصنع الكثير من المفارقات الكوميدية القريبة من الناس.
وقالت الممثلة غنوة محمود: إن شخصية «عفاف» التي أجسِّدها ضمن أحداث العمل، تحمل الكثير من المفاجآت والمواقف التي تمزج بين الكوميديا والإحساس الإنساني.
وقال المدير التنفيذي للعمل حسام حسين لبش: إن الهدف منذ البداية كان تقديم فيلم عربي بروح جماعية تجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية بأسلوب قريب من الجمهور العربي. إن العمل يقدم تجربة مختلفة من حيث تنوع الشخصيات والإيقاع الفني.وقال أمير الأشمل من الشركة المنتجة للفيلم: أشكر «هيئة الإعلام الإبداعي» على الدعم لتصوير الفيلم في مدينة العين، والذي يعكس مكانة أبوظبي المتنامية، مركزاً مهماً للإنتاجات السينمائية والفنية العربية.

