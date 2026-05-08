الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«المواهب الرقمية» من «أميركية الشارقة» و«مكتب الذكاء الاصطناعي»

«المواهب الرقمية» من «أميركية الشارقة» و«مكتب الذكاء الاصطناعي»
8 مايو 2026 15:09

الشارقة (وام)
وقّعت الجامعة الأميركية في الشارقة مذكرة تفاهم مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات لإطلاق مبادرة «مواهب رقمية في الشارقة»، بهدف دعم إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بما ينسجم مع استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي.وجرى توقيع المذكرة بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ووقّعها كل من صقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، والدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة. وأكد الدكتور تود لورسن أن الاتفاقية تدعم جهود إعداد الطلبة والخريجين بمهارات ومعارف تتماشى مع متطلبات المستقبل والتحول الرقمي، وتعزز دور التعليم العالي في دعم الأولويات الوطنية. وقال صقر بن غالب إن مبادرة «مواهب رقمية في الشارقة» تعكس توجهات دولة الإمارات في الاستثمار بالمواهب الوطنية وتعزيز القدرات الرقمية، بما يدعم ريادة الدولة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. وتهدف المبادرة إلى تدريب طلبة الجامعة وخريجيها من خلال برنامج متخصص يركز على تطوير المهارات الرقمية التطبيقية، وتعزيز جاهزيتهم للفرص المتاحة في قطاع التكنولوجيا، بما يسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي والتنمية المستدامة في الدولة. وتأتي الشراكة ضمن جهود الجامعة الأميركية في الشارقة لتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم والتعلّم والبحث العلمي، من خلال مركز الذكاء الاصطناعي التابع لمركز الابتكار في التعليم والتعلّم. ووسّعت الجامعة خلال السنوات الخمس الماضية نطاق البرامج التعليمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لتشمل أكثر من 50 مقرراً دراسياً في مرحلة البكالوريوس و43 مقرراً في الدراسات العليا، فيما أنجز أعضاء الهيئة التدريسية أكثر من 250 بحثاً علمياً في المجال.

أخبار ذات صلة
«جنون» تذاكر المونديال يحرم عائلة مكسيكية من عادة «الخمسين عاماً»
«كلاسيكو» اللقب أو التأجيل.. برشلونة يتحدى ريال مدريد
آخر الأخبار
«المواهب الرقمية» من «أميركية الشارقة» و«مكتب الذكاء الاصطناعي»
الترفيه
«المواهب الرقمية» من «أميركية الشارقة» و«مكتب الذكاء الاصطناعي»
اليوم 15:09
«جنون» تذاكر المونديال يحرم عائلة مكسيكية من عادة «الخمسين عاماً»
الرياضة
«جنون» تذاكر المونديال يحرم عائلة مكسيكية من عادة «الخمسين عاماً»
اليوم 14:57
«كلاسيكو» اللقب أو التأجيل.. برشلونة يتحدى ريال مدريد
الرياضة
«كلاسيكو» اللقب أو التأجيل.. برشلونة يتحدى ريال مدريد
اليوم 14:56
الزمالك يغازل حلم «الثنائية» والبداية بالكونفيدرالية
الرياضة
الزمالك يغازل حلم «الثنائية» والبداية بالكونفيدرالية
اليوم 14:51
إطلاق «أسرة واعية لحياة صحية».. في دبا
الترفيه
إطلاق «أسرة واعية لحياة صحية».. في دبا
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©