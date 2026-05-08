صحراء العين تتصدَّر مشاهد الفيلم العالمي HOKUM

أبوظبي (الاتحاد)

حضرت المناظر الصحراوية الخلابة في منطقة العين بقوة في الفيلم الروائي العالمي «هوكوم» HOKUM، الذي بدأ عرضه في صالات السينما في مختلف أنحاء العالم، لتعكس الجاذبية المتنامية لإمارة أبوظبي وجهة رائدة لتصوير الأعمال السينمائية. ويؤكد العمل، الذي يأتي بدعم من إيمج نيشن أبوظبي، ولجنة أبوظبي للأفلام، وهيئة الإعلام الإبداعي في أبوظبي، على قدرة المنظومة المتكاملة والداعمة لصناعة الإعلام الإبداعي في الإمارة على الجمع بين مواقع التصوير المتميزة والوصول إلى المواهب والكفاءات، إضافة إلى الاستفادة من مزايا البنية التحتية التي تسهم في دعم المشاريع الإنتاجية العالمية. استضافت صحراء رماح في منطقة العين المشاهد الافتتاحية والختامية للفيلم، وجمعت بين مواهب عالمية وخبرات محلية وتم تصويرها في على مدار يومين في أبريل 2025. وحظي فيلم الرعب HOKUM بإشادة النقاد، حيث يشارك في بطولته آدم سكوت، المرشح لجائزة «إيمي»، بيتر كونان، ديفيد ويلموت، فلورنس أوردش، مايكل باتريك، ويل أوكونيل، وبريندان كونروي. كما سافر الممثل أوستن أميليو، من تكساس إلى أبوظبي لتصوير مشاهده ضمن جدول تصوير امتد على يومين في منطقة العين. يندرج الفيلم ضمن قائمة متنامية من الأفلام السينمائية التي تحظى بشعبية عالمية، وتولى إخراجه داميان مكارثي، ليواصل من خلاله تقديم أسلوبه المتميز في أفلام الرعب النفسي والتشويق. وحظي العمل بدعم لجنة أبوظبي للأفلام، التي سهّلت الوصول إلى مواقع التصوير في الإمارة والاستفادة من الدعم الحكومي، ومن برنامج الاسترداد النقدي بنسبة %35++، فيما دعمت هيئة الإعلام الإبداعي في أبوظبي عمليتَي مراجعة السيناريو واستصدار التصاريح، بما أتاح تجربة تصوير سلسة وعالية الكفاءة في منطقة العين. ويسلط هذا الإنتاج الضوء مجدداً على النمو المتواصل لأبوظبي وجهة لصانعي الأفلام العالميين، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، وبرنامج خصم الاسترداد النقدي، وبيئة إنتاج داعمة. وقال بن روس، الرئيس التنفيذي لـ«إيمج نيشن»: لطالما شكّلت مواقع التصوير في دولة الإمارات عنصراً أساسياً في استقطاب عدد من أبرز إنتاجاتنا، بما في ذلك «هوبا» و«الكمين» وهوكوم«. وقد أسهمت هذه المواقع في إضافة بُعد من الواقعية البصرية لا يمكن تحقيقه داخل الاستوديوهات المغلقة. وهذا ما تتيحه منظومة الإنتاج المتكاملة في أبوظبي، من خلال الدعم الذي تقدمه لجنة أبوظبي للأفلام وهيئة الإعلام الإبداعي، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والسجل الحافل الذي يحظى بثقة صنّاع الأفلام حول العالم. وبالنسبة لنا كشركة تنطلق من أبوظبي، يشكّل ذلك جزءاً جوهرياً من هويتنا ونجاح أعمالنا. وقال سمير الجابري، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام: يعكس تصوير فيلم HOKUM في منطقة العين التزامنا المستمر بدعم الإنتاجات العالمية في مختلف مراحلها. ونقدم برنامج استرداد نقدي جذاباً للمشاريع الإقليمية والعالمية، إلى جانب دعم الإنتاج في كل خطوة لضمان سير العملية بسلاسة وكفاءة. كما يبرز هذا المشروع قوة تعاوننا مع «إيمج نيشن»، التي تؤدي جهودها المتواصلة دوراً محورياً في استقطاب إنتاجات عالية الجودة تحصد شهرة عالمية. وفي إطار التزام الإنتاج بتطوير المواهب المحلية، انضم 4 متدربين إماراتيين إلى موقع التصوير من خلال المختبر الإبداعي، ذراع تطوير المواهب التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي في أبوظبي. واكتسب المتدربون خبرة عملية ضمن أقسام رئيسة، شملت التصميم الفني والتصوير والإنتاج، فيما سافر أحد المتدربين إلى مدينة كورك في أيرلندا لمواصلة العمل على الفيلم ضمن قسم الأزياء. ويضمن توظيف المواهب الشابة من دولة الإمارات في مثل هذه الإنتاجات منحهم الفرصة لاكتساب مهارات عملية ضمن بيئة مهنية دولية، بما يسهم في تعزيز مساراتهم المهنية المستقبلية. وقالت عائشة الجنيبي، مدير إدارة المواهب في هيئة الإعلام الإبداعي: يمثّل انضمام 4 متدربين من دولة الإمارات إلى فريق عمل HOKUM فرصة مهمة لرعاية المواهب المحلية الواعدة، من خلال منحهم تجربة مباشرة ضمن بيئة إنتاج دولية. وهنا يبرز الدور المحوري للمختبر الإبداعي في تزويد الجيل المقبل من صنّاع الأفلام بالمهارات العملية والخبرة المهنية. ونشعر بالفخر لرؤية إسهامات هذه المواهب في مشروع بهذا الحجم. وتدور أحداث HOKUM حول روائي أميركي يلجأ إلى فندق ساحلي منعزل، قبل أن يجد نفسه متورطاً في لغز مروع يدور حول غرفة مغلقة وقوة مظلمة لا يمكن تفاديها. وتم عرض الفيلم لأول مرة في إطار «مهرجان ساوث باي ساوث ويست» للسينما والتلفزيون وشهد إشادة نقدية واسعة، ومن المقرر إدراجه في جولة عروض سينمائية عالمية، بما يعزِّز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للإنتاج السينمائي الدولي.