الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

رحيل المغني المغربي عبد الوهاب الدكالي عن 85 عاما

المغني المغربي الراحل عبد الوهاب الدكالي
8 مايو 2026 23:02

رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة، المغني والموسيقي والمطرب المغربي عبد الوهاب الدكالي عن 85 عاما بعد مشوار فني طويل.

ونعت وزارة الثقافة المغربية ووكالة المغرب العربي للأنباء، الدكالي ووصفته بأحد "أعمدة الموسيقى الكلاسيكية المغربية والعربية".

وقالت وزارة الثقافة المغربية "لقد شكل الراحل، على امتداد مسيرته الفنية الحافلة، علامة مضيئة في الذاكرة الفنية المغربية، من خلال أعمال خالدة".

أخبار ذات صلة
رحيل المطرب المصري هاني شاكر

وقالت وسائل إعلام محلية إنه توفي في مصحة بمدينة الدار البيضاء إثر عملية جراحية.
أدى الدكالي، الذي يلقب "عميد الأغنية المغربية"، العديد من الأغاني الكلاسيكية منذ بداية مشواره الفني العام 1959، ونال بعضها شهرة في المغرب العربي ودول عربية أخرى.
ومن أشهرها "ما أنا إلا بشر"، "كان يا ما كان"، "أغار عليك" و"سوق البشرية".
اشتهر بطريقته المميزة في أداء أغانيه على المسرح، عازفا على العود ومتفاعلا في أحيان كثيرة مع الكلمات والإيقاعات. وكان ملحنا لجل تلك الأغاني.
كما شارك في أفلام سينمائية مغربية ومصرية، علما أنه أمضى فترة من حياته في القاهرة مطلع ستينات القرن الماضي.
وكان الراحل أيضا مولعا بالفن التشكيلي، واشتهر برسم البورتريهات وعرض بعضها في معارض فنية.
ولد الدكالي في العام 1941 بمدينة فاس، وتلقى دروسا في الموسيقى والتمثيل والرسم.
وحاز خلال مسيرته العديد من الجوائز منها الأسطوانة الذهبية عن أغنيته "ما أنا إلا بشر"، والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية بالمحمدية سنة 1985 عن أغنيته "كان يا ما كان"، والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية بمراكش عام 1993 عن أغنية "أغار عليك".

كما فاز الراحل بالجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة سنة 1997 عن أغنيته "سوق البشرية".

المصدر: آ ف ب
عبد الوهاب الدكالي
وفاة
آخر الأخبار
بريجميتش يعيد ديوكوفيتش إلى الواقع الأليم!
الرياضة
بريجميتش يعيد ديوكوفيتش إلى الواقع الأليم!
اليوم 23:36
ريال مدريد أفضل في غياب مبابي.. الأرقام تجيب!
الرياضة
ريال مدريد أفضل في غياب مبابي.. الأرقام تجيب!
اليوم 23:30
المغني المغربي الراحل عبد الوهاب الدكالي
الترفيه
رحيل المغني المغربي عبد الوهاب الدكالي عن 85 عاما
اليوم 23:02
مبابي يجدد تلك الأحاديث.. أساطير غادروا البرنابيو دون الفوز بالأبطال
الرياضة
مبابي يجدد تلك الأحاديث.. أساطير غادروا البرنابيو دون الفوز بالأبطال
اليوم 23:00
تخطى جوارديولا وزيدان.. إنريكي «ملك الأبطال»!
الرياضة
تخطى جوارديولا وزيدان.. إنريكي «ملك الأبطال»!
اليوم 22:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©