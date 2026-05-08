رحيل المغني المغربي عبد الوهاب الدكالي عن 85 عاما

رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة، المغني والموسيقي والمطرب المغربي عبد الوهاب الدكالي عن 85 عاما بعد مشوار فني طويل.

ونعت وزارة الثقافة المغربية ووكالة المغرب العربي للأنباء، الدكالي ووصفته بأحد "أعمدة الموسيقى الكلاسيكية المغربية والعربية".

وقالت وزارة الثقافة المغربية "لقد شكل الراحل، على امتداد مسيرته الفنية الحافلة، علامة مضيئة في الذاكرة الفنية المغربية، من خلال أعمال خالدة".

وقالت وسائل إعلام محلية إنه توفي في مصحة بمدينة الدار البيضاء إثر عملية جراحية.

أدى الدكالي، الذي يلقب "عميد الأغنية المغربية"، العديد من الأغاني الكلاسيكية منذ بداية مشواره الفني العام 1959، ونال بعضها شهرة في المغرب العربي ودول عربية أخرى.

ومن أشهرها "ما أنا إلا بشر"، "كان يا ما كان"، "أغار عليك" و"سوق البشرية".

اشتهر بطريقته المميزة في أداء أغانيه على المسرح، عازفا على العود ومتفاعلا في أحيان كثيرة مع الكلمات والإيقاعات. وكان ملحنا لجل تلك الأغاني.

كما شارك في أفلام سينمائية مغربية ومصرية، علما أنه أمضى فترة من حياته في القاهرة مطلع ستينات القرن الماضي.

وكان الراحل أيضا مولعا بالفن التشكيلي، واشتهر برسم البورتريهات وعرض بعضها في معارض فنية.

ولد الدكالي في العام 1941 بمدينة فاس، وتلقى دروسا في الموسيقى والتمثيل والرسم.

وحاز خلال مسيرته العديد من الجوائز منها الأسطوانة الذهبية عن أغنيته "ما أنا إلا بشر"، والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية بالمحمدية سنة 1985 عن أغنيته "كان يا ما كان"، والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية بمراكش عام 1993 عن أغنية "أغار عليك".

كما فاز الراحل بالجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة سنة 1997 عن أغنيته "سوق البشرية".