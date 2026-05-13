الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
انطلاق «منصة أطفال الشارقة» في موسمها الثالث

13 مايو 2026 11:41

الشارقة (وام)

أطلقت مؤسسة «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الموسم الثالث من البودكاست الحواري الخاص بها «منصة أطفال الشارقة» في مبادرة نوعية يقدمها الأطفال بأنفسهم لتعزّز حضورهم الإعلامي وتمنحهم مساحة للتعبير عن أفكارهم ومناقشة القضايا المرتبطة بحياتهم اليومية بأسلوب يعكس رؤيتهم.توفر المنصة بيئة تفاعلية يقودها الأطفال تتناول موضوعات متنوعة تشمل مضامين تربوية وثقافية وتوعوية وجوانب تتعلق بالصحة والتراث، بما يعكس اهتمامات الطفل وواقعه، وتقدَّم عبر حوارات مع متخصِّصين. وقالت خولة شريف الحواي، مديرة مؤسسة أطفال الشارقة، إن المنصة تمثل امتداداً لجهود المؤسسة في تمكين الأطفال وتطوير مهاراتهم لا سيما في مجالات الحوار والتقديم وصناعة المحتوى، موضحة أن ما يقدمه الأطفال فيها هو نتاج للبرامج والدورات التدريبية المتخصصة التي يتلقونها داخل المؤسسة، والتي أسهمت في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وصقل مهاراتهم وقدرتهم على إدارة الحلقات بكفاءة واحترافية. وأضافت أن المنصة تأتي ضمن توجه المؤسسة نحو تمكين الأطفال في المجالات الإعلامية والثقافية والتربوية عبر برامج نوعية تُسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز وعيهم، لاسيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الإعلام الجديد الذي أصبح جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، الأمر الذي يجعل تمكين الأطفال في هذا المجال ضرورة لبناء جيل قادر على التعامل الواعي مع المحتوى الرقمي وصناعة الرسالة الإعلامية. وأشارت إلى أن المنصة سجلت خلال مواسمها السابقة أكثر من 145 ألف مشاهدة، ما يعكس مستوى التفاعل الإيجابي مع محتواها ويؤكد نجاحها في تقديم نموذج إعلامي يعبر عن الأطفال ويخاطب المجتمع بطرح قريب وهادف يجمع بين البساطة والرسالة التوعوية، مؤكدة أن المؤسسة تواصل تطوير برامجها بما يدعم قدرات الأطفال ويواكب اهتماماتهم في إطار رؤيتها الهادفة إلى إعداد جيل واعٍ وقادر على الإسهام في المجتمع بفاعلية.

