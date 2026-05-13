«الفجيرة العلمي» يُطلق «فكرة» لترسيخ الابتكار الأسري

«الفجيرة العلمي» يُطلق «فكرة» لترسيخ الابتكار الأسري
13 مايو 2026 12:29

الفجيرة (وام)
أطلق نادي الفجيرة العلمي مبادرة «فكرة» المجتمعية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع داخل الأسرة الإماراتية، وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع واقعية تسهم في بناء مستقبل مستدام.تتضمن المبادرة طرح جائزة خاصة بعنوان «الأسرة المثالية الداعمة للابتكار»، لتكريم الأسر التي تسهم في تنمية التفكير العلمي لدى أبنائها وتوفّر لهم بيئة محفّزة للتجربة والتعلم. وتسعى المبادرة إلى توفير منصّة علمية لاحتضان الأفكار التطويرية وتمكين أصحابها من مختلف فئات المجتمع، معتمدة على 5 محاور رئيسة تبدأ بالإلهام والمشاركة، مروراً بالتطوير والتقييم وفق معايير علمية، وصولاً إلى مرحلة التكريم. ودعت اللجنة المنظمة أفراد المجتمع لتقديم مشاريعهم الابتكارية والمساهمة في بناء مستقبل إمارة الفجيرة، مؤكدة أن الأسرة تمثل البيئة الأولى لاكتشاف المواهب وتنمية الطاقات الوطنية الشابة، بما ينسجم مع توجهات الدولة، واختتمت رسالتها بشعار يعكس هذه الرؤية «ابدأ من بيتك.. وغيّر العالم بفكرتك».

