عدد اليوم
انطلاق بطولة الألعاب الإلكترونية في عجمان

15 مايو 2026 20:13

عجمان (الاتحاد) 
انطلقت، فعاليات النسخة الثالثة من بطولة عجمان للألعاب الإلكترونية، التي تنظّمها دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان في مركز شباب عجمان خلال الفترة من 14 إلى 17 مايو الجاري، وذلك بحضور محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة في إطار جهودها المتواصلة لتقديم فعاليات عصرية تواكب اهتمامات الشباب، وتسهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للسياحة الرياضية والترفيهية، والارتقاء بجودة الحياة فيها بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030.
ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز نقدية، بهدف تحفيز روح التنافس الإيجابي بين المشاركين، وتشجيع المواهب الشابة على تطوير مهاراتها في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ما يسهم في تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع الرقمي لدى فئة الشباب.

واستهلّت البطولة فعالياتها بيوم مفتوح لجميع اللاعبين على مختلف الألعاب، فيما يشهد اليوم الثاني تصفيات TEKKEN وStreet Fighter، تليها في اليوم الثالث تصفيات FC 26، على أن تُختتم البطولة يوم الأحد 17 مايو بإقامة المباريات نصف النهائية والنهائية لجميع المسابقات، وتتويج الفائزين في الساعة 8:30 مساءً.
وتشهد هذه النسخة مشاركة 823 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات، يتنافسون في 4 ألعاب رئيسة تشمل: «إف سي 26» FC 26، و«تيكين» TEKKEN، و«ستريت فايتر» Street Fighter، و«أسيتو كورسا» Assetto Corsa، إلى جانب باقة متنوعة من الأنشطة والألعاب التفاعلية، بما في ذلك ألعاب الآركيد وتجارب الواقع الافتراضي.
وأكد محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، أن بطولة عجمان للألعاب الإلكترونية تمثّل منصة متكاملة تجمع بين الترفيه والابتكار وصناعة التجارب الحديثة، وتعكس توجّه حكومة عجمان نحو الاستثمار في القطاعات الإبداعية والرقمية التي باتت تشكّل جزءاً رئيساً من مستقبل السياحة والاقتصاد المعرفي.
وقال "نحرص من خلال هذه البطولة على توفير بيئة تنافسية احترافية تحتضن المواهب الشابة، وتمنحها مساحة لإبراز قدراتهم، بما يسهم في ترسيخ مكانة عجمان كمركز إقليمي للفعاليات الشبابية والرياضات الإلكترونية"، مشيراً إلى أن الدائرة ستواصل تطوير أجندة نوعية من الأحداث التي تواكب التحولات العالمية، وتسهم في تعزيز الحراك السياحي والثقافي، واستقطاب فئات جديدة من الزوّار، بما يدعم رؤيتها في بناء تجربة سياحية متجددة ومستدامة.
وتُقام البطولة بدعم من اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، ومكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان، والمؤسسة الاتحادية للشباب، ومركز شباب عجمان، ومبادرة عام الأسرة، وفريق فرسان زايد التطوعي. كما تحظى برعاية مجتمعية في مشهد يعكس تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم الفعاليات الشبابية وتعزيز الرياضية الإلكترونية في الإمارة.

