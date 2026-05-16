دبي تجمع نجوم الفنون القتالية والترفيه في بطولة «فخر العرب»

دبي (وام)

أكدت رابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن دبي أصبحت واحدة من أبرز الوجهات العالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. وأعلنت الرابطة، في بيان، أنها ستنظِّم ضمن الفعاليات المصاحبة للمؤتمر الصحفي ومراسم الوزن الرسمية لبطولة «فخر العرب»، يوم 23 مايو الجاري بدبي حفلاً فنياً يحييه الفنانان محمد رمضان، وبدر الشعيبي، وذلك بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فيما تنظّم في 24 مايو منافسات PFL MENA 9 تحت شعار «فخر العرب»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بمشاركة نخبة من المقاتلين من مختلف الدول العربية.ويتضمن الحدث 11 نزالاً ضمن واحدة من أبرز بطولات الفنون القتالية المختلطة في المنطقة، حيث يجمع النزال الرئيس الإماراتي محمد يحيى والتونسي مهدي سعدي، ضمن منافسات وزن الريشة. وقال جيروم مازيت، المدير العام لرابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هدف الرابطة منذ انطلاق «PFL MENA: فخر العرب» يتمثل في تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه والموسيقى، بما يعكس روح المنطقة وتنوعها الثقافي.