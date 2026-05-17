تامر عاشور يُحيي حفلاً في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أحيا الفنان تامر عاشور، أمس السبت، حفلاً استثنائياً في أبوظبي، على مسرح «سبيس 42»، ضمن سلسلة «روائع النغم»، التي تحتفي بالموسيقى العربية، وتستضيف نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي. وعاش جمهور العاصمة الإماراتية ليلة رومانسية بامتياز، جمعت بين الصدق الفني والألحان الموسيقية المؤثّرة، على أنغام الأغنيات الهادئة التي اشتهر بها عاشور، وحظيت بصدى عربي واسع. وتنقّل عاشور، في الحفل الذي رفع شعار كامل العدد، بين أغنيات ألبوماته القديمة والحديثة، وأخذ الجمهور يردّد معه كلمات بعض الأغنيات، منها «عشت معاك حكايات»، «تسلم»، «كان موضوع»، «ذكريات كدّابة»، و«اخترنا ليه»، و«ثانية واحدة»، و«أنت اخترت»، و«مكرهتوش». تامر عاشور، الذي يحمل في صوته وأعماله طابعاً خاصاً، حيث تنبض موسيقاه بصدق الإحساس والتأمل، أثبت خلال مسيرته كمغنٍّ وملحِّن، حضوره الفني كأحد الأصوات التي رسَّخت مكانتها في المشهد الموسيقي العربي.

وأدى خلال الحفل أغنيته الشهيرة «حيجيلي موجوع» التي حقّقت نجاحاً عربياً لافتاً، وشهدت تفاعلاً من الجمهور الذي ردّد كلماتها حتى نهايتها، في أمسية حملت الكثير من المشاعر.