الأسرة تصنع الفارق وتعزِّز «المناعة النفسية»

الاحتواء العاطفي يشكِّل درعاً نفسياً يحمي الأبناء من التوتر والقلق (أرشيفية)
18 مايو 2026 02:14

أحمد عاطف (القاهرة)

تزداد التحديات في العالم يوماً بعد يوم، ولم يَعُد النجاح مرهوناً فقط بالقدرات الفردية أو التحصيل الدراسي، بل صار مرتبطاً بشكل وثيق بالبيئة النفسية التي ينشأ فيها الطفل، وفي مقدمتها الأسرة. ويمثِّل الدعم المعنوي والطاقة الإيجابية داخل البيت حجر الأساس في تشكيل شخصية الأبناء، ودفعهم نحو التميز والاستمرارية في مواجهة صعوبات الحياة.

البيئة الأولى 
قالت الدكتورة آلاء جهاد أرشيد، خبيرة تربوية: «إن الأسرة لا تقتصر على كونها مكاناً للإقامة، بل هي البيئة الأولى التي تتشكّل فيها مشاعر الأبناء وثقتهم بأنفسهم، والكلمة الطيبة والتشجيع الصادق ليست تعبيرات عاطفية، بل أدوات حقيقية تصنع فارقاً نفسياً عميقاً في حياة الأبناء». وذكرت أن الدعم المعنوي داخل الأسرة يعمل كقوة دافعة مستمرة، تمنح الأبناء القدرة على الاستمرار على الرغم من الضغوط، وتساعدهم على تحويل مشاعر الإحباط إلى طاقة إيجابية تدفعهم نحو تحقيق أهدافهم.
وأشارت إلى أن نظرة التقدير من الأب، أو كلمات من الأم، يمكن أن تعزِّز شعور الأبناء بالأمان، وتبني لديهم ثقة داخلية تحميهم من الانكسار أمام الفشل، موضِّحة أن التأثير الحقيقي لهذا النوع من الدعم يظهر في أوقات الأزمات، حيث يشكِّل الاحتواء العاطفي درعاً نفسياً يحمي الأبناء من التوتر والقلق، ويمنحهم القدرة على التكيّف مع التغيرات، بدلاً من الاستسلام لها.

حوار وتفاهم 

ذكرت الخبيرة التربوية، أن الأبناء الذين ينشؤون في بيئة أسرية داعمة يتمتعون بما يُعرف بـ «المناعة النفسية»، وهي القدرة على مواجهة الضغوط والتحديات بثبات واتّزان، كما يسهم الاستماع الجيد والتعاطف داخل الأسرة في بناء شخصية قادرة على تحويل الفشل إلى خبرة، والعقبات إلى فرص للنمو. ولفتت إلى أن الطاقة الإيجابية داخل الأسرة لا تعني غياب المشكلات، بل تعني وجود أسلوب صحي في التعامل معها، يقوم على الحوار والتفاهم، ما ينعكس على سلوك الأبناء خارج المنزل، وفي الدراسة والعمل والعلاقات الاجتماعية.
ويبقى الاستثمار الحقيقي في بناء الإنسان من الداخل، في ظل التحوّلات السريعة التي يشهدها العالم. والأمر يبدأ من الأسرة، التي تمثِّل المصدر الأول للدعم النفسي والمعنوي، كون الأبناء الذين ينشؤون في بيئة مليئة بالتشجيع والاحتواء، لا يحقّقون النجاح فقط، بل يصبحون أكثر قدرة على الاستمرار فيه، حاملين معهم طاقة إيجابية تنعكس على المجتمع بأكمله.

