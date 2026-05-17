الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
قطيع من الأبقار يقتل امرأة ويصيب زوجها

قطيع من الأبقار في النمسا
17 مايو 2026 23:43

توفيت امرأة، تبلغ 67 عاما، وأصيب زوجها (65 عاما) بجروح خطرة في النمسا إثر هجوم قطيع من الأبقار في منطقة "أوبرلينتس" بغرب البلاد، وفق ما أعلنت الشرطة اليوم الأحد.
وأوضح المصدر أن عشرات الأبقار، التي تعود إلى تعاونية من المزارعين، كانت تتجمع في منطقة رعي حيث تعرّض الزوجان للهجوم، مشيرة إلى أن التحقيق في ملابسات الحادث لا يزال جاريا.
وسبق أن شهدت النمسا سلسلة حوادث مشابهة.
ففي سبتمبر الماضي، توفي متسلّق من فيينا يبلغ 85 عاما في جبال الألب بعد هجوم قطيع من الأبقار، أصيبت خلاله زوجته البالغة 82 عاما.
وفي العام 2024، قُتلت متسلّقة كانت برفقة كلبين، في ظروف مشابهة.
وبعد هجوم مشابه وقع في العام 2014، أصدرت الحكومة "دليلا للسلوك" موجها للمتنزّهين، يدعوهم إلى البقاء على مسافة من القطعان في المراعي الجبلية وإبقاء كلابهم مربوطة، لكن مع وجوب إطلاقها في حال التعرّض لهجوم.

المصدر: آ ف ب
قطيع من الأبقار
قتيل
