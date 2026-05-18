باربرا سترايسند لن تحضر لتسلّم «السعفة الذهبية»

اضطرت النجمة الأميركية باربرا سترايساند، لإلغاء مشاركتها في مهرجان كان السينمائي لتسلّم «سعفة ذهبية فخرية»، بسبب مشاكل صحية، على ما أعلن منظمو المهرجان. ونقل بيان عن سترايساند قولها: «بناء على نصيحة أطبائي، وبينما أواصل فترة التعافي من إصابة في الركبة، للأسف لا أستطيع حضور مهرجان كان السينمائي هذا العام». وأكدت إدارة المهرجان في بيانها أنها لن تُلغي احتفال تكريم الممثلة والمغنية البالغة من العمر 84 عاماً، والمقرر تنظيمه السبت، متمنيةً لها الشفاء العاجل.

وقالت سترايساند: «أشعر بفخر بالغ لأنني سأتلقّى «سعفة ذهبية فخرية»، وكنت أتطلّع للاحتفاء بالأفلام الرائعة في الدورة 79 من المهرجان».

وأضافت: «أتقدّم بخالص الشكر للمهرجان، ولكل مَن يواصل دعم فن السينما والترويج له».