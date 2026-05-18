الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

باربرا سترايسند لن تحضر لتسلّم «السعفة الذهبية»

باربرا سترايسند
18 مايو 2026 11:15

اضطرت النجمة الأميركية باربرا سترايساند، لإلغاء مشاركتها في مهرجان كان السينمائي لتسلّم «سعفة ذهبية فخرية»، بسبب مشاكل صحية، على ما أعلن منظمو المهرجان. ونقل بيان عن سترايساند قولها: «بناء على نصيحة أطبائي، وبينما أواصل فترة التعافي من إصابة في الركبة، للأسف لا أستطيع حضور مهرجان كان السينمائي هذا العام».   وأكدت إدارة المهرجان في بيانها أنها لن تُلغي احتفال تكريم الممثلة والمغنية البالغة من العمر 84 عاماً، والمقرر تنظيمه السبت، متمنيةً لها الشفاء العاجل.
وقالت سترايساند: «أشعر بفخر بالغ لأنني سأتلقّى «سعفة ذهبية فخرية»، وكنت أتطلّع للاحتفاء بالأفلام الرائعة في الدورة 79 من المهرجان».
وأضافت: «أتقدّم بخالص الشكر للمهرجان، ولكل مَن يواصل دعم فن السينما والترويج له».

أخبار ذات صلة
إعلان الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية في «كان السينمائي»
جون ترافولتا يفاجأ بجائزة «كان السينمائي"
المصدر: آ ف ب
مهرجان كان السينمائي
السعفة الذهبية
آخر الأخبار
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى
اليوم 13:37
اتحاد الكرة يُعلن آلية مشاركة أنديتنا في البطولات الآسيوية
الرياضة
اتحاد الكرة يُعلن آلية مشاركة أنديتنا في البطولات الآسيوية
اليوم 14:23
بسمة.. في «عنبر 10»
الترفيه
بسمة.. في «عنبر 10»
اليوم 14:21
إيلون ماسك يظهر على شاشة خلال الجلسة
الذكاء الاصطناعي
إيلون ماسك: خلال 10 سنوات سيصبح من النادر جداً أن تقود سيارتك بنفسك
اليوم 14:10
صلاح يشعل ليفربول.. تمرُّد داخل غرفة الملابس ورسائل نارية ضد سلوت
الرياضة
صلاح يشعل ليفربول.. تمرُّد داخل غرفة الملابس ورسائل نارية ضد سلوت
اليوم 13:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©