السبت 23 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
سوزان نجم الدين.. في «الحالة 110»

23 مايو 2026 15:04

سعيد ياسين (القاهرة)
 تخوض الممثلة سوزان نجم الدين، تجربة درامية جديدة، من خلال مسلسل «الحالة 110»، بطولة شريف رمزي، وإيمان رجائي، سيناريو محمد علام، وإخراج مصطفى يوري في أولى تجاربه الإخراجية في الدراما. وتدور أحداث العمل في إطار من التشويق النفسي، ويُعَد تجربة درامية جديدة ومختلفة تماماً، حيث ينتمي إلى نوعية «السوبر مايكرو دراما». وأوضحت سوزان، أن المسلسل يتناول صراعات نفسية ودرامية معقّدة، من خلال شاب يمرّ برحلة إنسانية تكشف تأثيرات الطفولة على سلوكياته وتصرفاته، مشيرة إلى أن هذه التجربة مختلفة وجديدة تماماً عليها بشكل خاص، وعلى الدراما بشكل عام. يتألف العمل من 60 حلقة، وتتميز الأحداث بالتركيز والتكثيف وسرعة الإيقاع، ولا تتجاوز مدة الحلقة الـ 3 دقائق. وتراهن سوزان على أن يقدم المخرج تجربة مميزة تليق بالجمهور العربي، لاسيما أن التصوير سيكون بكاميرات سينمائية متطورة، مع الاهتمام بالتفاصيل الفنية الدقيقة، بما في ذلك الموسيقى التصويرية التي سيتم تنفيذها على أعلى مستوى احترافي، لتكون عنصراً أساسياً في دعم الحالة الدرامية للعمل. وتعود سوزان نجم الدين، من خلال «الحالة 110»، إلى الدراما المصرية بعد غياب 6 سنوات منذ مشاركتها في مسلسل «ابن أصول» عام 2019، مع حمادة هلال.

