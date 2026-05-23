السبت 23 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
مراكز التسوّق في أبوظبي.. تجارب عائلية في عيد الأضحى

23 مايو 2026 17:08

أبوظبي (الاتحاد)
يحتفي كلٌّ من ياس مول والجيمي مول والحمرا مول بعيد الأضحى المبارك من خلال مجموعة من التجارب الثقافية والأنشطة الاحتفالية التي تعكس روح العيد وتقاليده الأصيلة، وذلك خلال الفترة من 27 - 31 مايو. وتتضمن الفعاليات مجموعة من الأنشطة والتجارب المصمَّمة للاحتفاء بروح العيد وقيَم الترابط العائلي التي تميّز هذه المناسبة، إلى جانب تقديم لحظات وتجارب تضيف مزيداً من البهجة إلى تجربة الزوّار خلال فترة العيد.
في ياس مول، يقدم «بيت الضيافة» مجموعة من التجارب المصمَّمة لهذه المناسبة، تشمل تجربة رسم بورتريهات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وركن عطور مستوحى من الروائح الشرقية، إلى جانب هدايا تذكارية خاصة بالعيد.
وفي الجيمي مول والحمرا مول، تُتيح فعالية «مبدعو العيد الصغار» للأطفال فرصة المشاركة في أنشطة فنية وحِرفية ضمن أجواء ترفيهية مناسبة للعائلة.
كما تمنح فعالية «المفاجآت والهدايا» فرصاً للفوز ببطاقات هدايا خلال تجربة التسوق، ما يمنح الزوّار تجربة تسوّق أكثر متعة خلال العيد. وتمنح هذه الفعاليات العائلات والأصدقاء فرصة قضاء أوقات مميزة والاستمتاع بأجواء نابضة بالحيوية.

