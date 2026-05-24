سمكة قرش تهاجم رجلا وتقضي عليه

هاجمت سمكة قرش رجلا في ولاية كوينزلاند في شمال أستراليا، اليوم الأحد، وقتلته في ثالث حالة وفاة نتيجة هجوم سمكة قرش هذا العام في البلاد.

وقالت شرطة كوينزلاند، في بيان، إن الرجل، البالغ 39 عاما، توفي متأثرا بجروحه بعد انتشاله من الماء عقب الهجوم الذي وقع في منطقة "كينيدي شول" المليئة بالشعاب المرجانية.

وذكرت الشرطة أن فرق الإنقاذ استُدعيت إلى نقطة "هال ريفر هيدز" قبيل الظهر (02,00 بتوقيت غرينتش).

وجاء في البيان "انتُـشل الرجل من الماء، لكنه فارق الحياة متأثرا بجروحه".

وقع الحادث على بعد حوالى 160 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة "كيرنز" السياحية الشهيرة.

وأفاد عدد من مشغلي قوارب الصيد المحليين بأن الرجل، الذي لم تكشف الشرطة عن اسمه، كان يمارس صيد الأسماك بالرمح في الموقع.

وقال الصياد جيرارد بايك إن قاربه كان على بُعد ستة أميال من "كينيدي شول" اليوم، وشاهد أعدادا كبيرة من أسماك القرش "الشرسة وغير المتوقعة" في المنطقة.