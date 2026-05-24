عبور «الأطلسي» بسفينة شراعية.. احتفاءً بذكرى استقلال الولايات المتحدة

فرنسا (أ ف ب)

ينطلق طلاب من الكلية البحرية الفرنسية والأكاديمية البحرية الأميركية من ميناء بريست على متن قارب شراعي في رحلة يعبرون خلالها المحيط الأطلسي، وصولاً إلى نيويورك، للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وتنظَّم هذه الرحلة، التي تحمل اسم «الإبحار من أجل الحرية»، في إطار إحياء الذكرى الـ400 للبحرية الوطنية الفرنسية، وسيشارك فيها 36 طالباً من الكلية البحرية الفرنسية والأكاديمية البحرية الأميركية، سيتناوبون في الأدوار على متن السفينة الشراعية «لانتريبيد» البالغ طولها 21 متراً والمصنوعة من ألياف الكربون.

بعد توقف في جزر الكناري، ستُبحر «لانتريبيد» إلى نورفولك في فيرجينيا، حيث سيشارك طاقمها في تجمّع دولي للسفن الشراعية الكبيرة. ومن هناك، ستبحر شمالاً على طول الساحل الشرقي وصولاً إلى الأكاديمية البحرية في أنابوليس في ميريلند، قبل أن تصل إلى نيويورك للاحتفال بعيد الاستقلال الأميركي في 4 يوليو.

ومن المقرر أن تغادر السفينة في موعد يقارب 20 يوليو، بعد رحلة تمتد على نحو 10 آلاف ميل بحري.