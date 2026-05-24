نمر يقتل امرأة ويصيب 3 أشخاص

أفاد مسؤولون بأن نمرا دخل منطقة سكنية قرب محمية "باندهافجاره" في منطقة أوماريا بولاية ماديا براديش في الهند فجر الأحد، وقتل امرأة وأصاب ثلاثة أشخاص آخرين، قبل أن ينفق خلال عملية إنقاذ.

وقع الهجوم نحو الساعة الثالثة صباحا في منطقة "خيروا تولا" في قرية "بانباثا" القريبة من المحمية، حيث أقدم سكان غاضبون لاحقا على الاعتداء على أحد حراس الغابات والتعدي على موظفة، احتجاجا على تكرار هجمات النمور في المنطقة، بحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء.

وقال أنوبام ساهاي مدير المحمية الميداني، في تصريحات للوكالة، إن النمر دخل القرية وهاجم السكان، ما أدى إلى مقتل امرأة (40 عاما) وإصابة ثلاثة آخرين.