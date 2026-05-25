بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة خلال شهر مايو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بريطانيا أنها سجّلت، اليوم الاثنين، أعلى درجة حرارة لشهر مايو على الإطلاق، وذلك بعدما وصلت الحرارة إلى 33,5 درجة قرب العاصمة لندن وسط موجة حر شديدة تشهدها البلاد.

وكانت أعلى مستويات حرارة مسجلة سابقا في مايو 32,8 درجة، وسُجلت لأول مرة عام 1922 ثم في 1944.

وهذا رقم جديد غير مسبوق لدرجات الحرارة في المملكة المتحدة التي شهدت أعلى معدلات حرارة في العام 2025. وحذر علماء من أن البلاد غير مهيأة لمواجهة موجات الحر المتزايدة التي يُسببها تغير المناخ بفعل الإنسان.

وكان مكتب الأرصاد قد توقع، في وقت سابق، أن تصل مستويات الحرارة إلى 35 درجة مئوية، بعدما امتدت موجة الحر إلى أجزاء من جنوب شرق إنكلترا ولندن.

وكتب مكتب الأرصاد، على وسائل التواصل الاجتماعي "وصلت مستويات الحرارة في مطار هيثرو مؤخرا إلى 33,5 درجة، متجاوزة بذلك المستوى القياسي المسجل في مايو".

وأضافت هيئة الأرصاد في وقت سابق "عادة ما تُحطّم المستويات القياسية بفوارق لا تتجاوز أجزاء من عشرة من الدرجة، ما يجعل هذه الموجة الحارة غير مسبوقة في هذا الوقت من العام".

وقال توم مورغان الخبير في مكتب الأرصاد الجوية، لوكالة "برس أسوسييشن" البريطانية للأنباء "قلما نشهد مستويات حرارة تتجاوز 35 درجة حتى في أشهر الصيف. لذا، فإن رؤيتها تقترب من 35 درجة في شهر مايو... أمر غير مسبوق".

ويقول علماء إن تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من حدة الظواهر الجوية القاسية كموجات الحر والجفاف والفيضانات، ما يجعل تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة أكثر تكرارا.

وحذر خبراء المناخ الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي، من أن البلاد "بُنيت لمناخ لم يعد موجودا"، ودعوها إلى تكييف بنيتها التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، مع واقع كوكب يزداد احترارا.