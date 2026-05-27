صنّاع أفلام لـ «الاتحاد»: الإمارات في العيد.. نموذجٌ يضيء إبداعاً

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار والتسامح. ويعتبرها صنّاع الأفلام من مختلف أنحاء العالم، وجهة ملهِمة في العيد، كما في باقي أيام السنة، للمبدعين وصنّاع الفن والثقافة، حيث عبّر فنانون ومخرجون وصنّاع محتوى في مجالات مختلفة، عن فرحتهم بأجواء العيد في ربوع الإمارات، وعن اعتزازهم العميق بالعيش على أرض الإمارات، مؤكدين أنها وطن يحتضن الطموح ويوفِّر بيئة آمنة تزدهر فيها الأحلام والإبداعات.





قصة نجاح

ويؤكد مواطنون ومقيمون في قطاعات إبداعية متنوّعة أن الإمارات نموذج مضيء في مسيرة التنمية الإنسانية، حيث يجتمع على أرضها في العيد وفي كل أيام السنة، الطموح مع الاستقرار، والإبداع مع الأمان، لتصنع قصة نجاح متجدِّدة يرويها أبناؤها والمقيمون على أرضها بكل فخر واعتزاز. ويعرب الممثل والمنتج أحمد الجسمي، عن فخره الكبير بما حققته الإمارات من إنجازات رائدة، مشيراً إلى أن الوطن نموذج يُحتذى في الأمن والاستقرار. ويقول: إن الجميع، مواطنين ومقيمين، ينعمون على هذه الأرض الطيبة بحياة آمنة ومستقرة، في ظل مؤسسات راسخة ومنجزات متواصلة.

وكشف الجسمي عن استعداده خلال فترة العيد لإطلاق مجموعة من الأعمال الفنية الجديدة بالتعاون مع المصمِّم هشام المظلوم، والموسيقي إبراهيم أميري، موضحاً أنها عبارة عن أفلام قصيرة ذات طابع عميق، تقدَّم إهداءً للوطن، وسيشارك فيها بأداء صوتي، على أن تُنشر تباعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إطار أعمال تعبِّر عن الحُب والانتماء للإمارات.





من جهته، يُعرب الممثل منصور الفيلي، عن اعتزازه الكبير بالإمارات، ويقول: إن الفخر بالإمارات وقيادتها وشعبها وقواتها، هو شعور متجذِّر في قلب كل إماراتي. وتابع: يكفي أنني إماراتي، وأفتخر بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، لافتاً إلى أن ما تحقّق على أرض الإمارات من إنجازات يعكس رؤية قيادية استثنائية، وأن الأجيال تعيش اليوم العيد عيدَين، في بيئة ملهِمة تدفعها نحو الإبداع والتميز، وترسِّخ فيها قيََم الانتماء والولاء.





رموز وطنية

بدوره، يؤكد الممثل والمنتج حبيب غلوم، أهمية التمسك بالقيم الوطنية، ويقول: الإمارات كل أيامها أعياد، وهي تمثِّل قصة نجاح متواصلة في مختلف المجالات، بتلاحم القيادة والشعب، مؤكداً أن الحفاظ على هذه المكتسبات مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع العمل بروح واحدة للحفاظ على راية الوطن عالية.



أجمل مكان

بدورها، تقول المخرجة هبة الصياغ، التي تولّت إخراج مسلسل «الباء تحته نقطة» الذي عُرض في رمضان على شاشة «قناة الإمارات»: أفتخر بكوني أعيش في الإمارات منذ أكثر من 10 سنوات. هذه الأرض تُشعرنا دائماً بفرحة العيد، وهي من أجمل الأماكن التي يمكن أن يعيش فيها الإنسان، لما توفره من أمن وسلام واستقرار. الإمارات تمثِّل تجربة متفردة لا تتكرّر، لما تتميز به من بيئة إنسانية متكاملة.

من جانبها، تشيد أوبسانا ميتال، المديرة التنفيذية في «أكاديمية الأفلام الابتكارية - أبوظبي»، بالدعم الكبير الذي توفّره الإمارات للمبدعين، معربة عن سعادتها بحلول عيد الأضحى المبارك، حيث تشكر الجهات المتخصِّصة على توفير بيئة متعددة الثقافات يعيش فيها الناس في وئام وسلام. وتقول: أبوظبي المبهِرة في العيد وباقي أيام السنة أصبحت منصة عالمية لصنّاع الأفلام، وهي موطن للفرص وصقل المواهب.



مناخ فني

ذكرت المخرجة هبة الصياغ أنها تعيش فرحة العيد في الإمارات، وكأنها وسط أهلها، إذ إن الإمارات منحتها مساحة حقيقية للإبداع والعمل بحرية، مشيرة إلى أن البيئة الثقافية المتنوّعة والانفتاح على مختلف الجنسيات، أسهما في توفير مناخ فني مميز، يجعل من الإمارات مركزاً مهماً للإنتاج السينمائي في المنطقة.