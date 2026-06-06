انطلاق مبادرة «صيفنا رياضي» 15 يونيو

دبي (وام)

أعلن مجلس دبي الرياضي إطلاق مبادرة «صيفنا رياضي»، والتي تستمر حتى 31 أغسطس المقبل، ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز مكانة دبي وجهة رياضية عالمية ونشطة على مدار العام، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني خلال فصل الصيف.

تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات والبطولات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والثلجية والبحرية والجبلية، إلى جانب أنشطة مخصَّصة لأصحاب الهمم ومنافسات تقام في الصالات الرياضية ومراكز التسوق، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ومنظّمي الفعاليات الرياضية في مختلف مناطق الإمارة.

وتتصدر أجندة المبادرة فعالية «دبي مولاثون» التي تقام من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما تحتضن دبي خلال الفترة من 27 يونيو إلى 25 أغسطس المقبل فعاليات «عالم دبي للرياضة»، التي تضم مجموعة واسعة من البطولات والأنشطة الرياضية داخل القاعات المغلقة، إلى جانب برامج مخصَّصة للأطفال وكبار المواطنين بالتعاون مع نادي «ذخر».

وفي إطار دعم أصحاب الهمم، تنطلق فعالية «النشاط الصيفي لأصحاب الهمم» تحت شعار «صيفنا حلو» خلال الفترة من 22 يونيو إلى 30 يوليو المقبل، وتتضمن برامج وأنشطة رياضية وترفيهية متنوعة. وتشمل أجندة الصيف الجولة الثالثة من مبادرة One Body التي يقودها نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ريو فرديناند، وزوجته كيت فرديناند، بمشاركة عدد من الرياضيين العالميين. وتتواصل خلال الصيف منافسات بطولة كرة السلة ضمن ألعاب مدارس دبي، ومهرجان دبي للرياضات الإلكترونية والألعاب GameExpo 2026، وألعاب «أبيكس» للياقة البدنية، وبطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم، وبطولة الإمارات للجاليات لكرة السلة، وسباق ابن بطوطة للجري، إلى جانب بطولات الملاكمة وكمال الأجسام والجمباز والسباحة والريشة الطائرة والإبحار وكرة القدم وكرة قدم الصالات. وعلى صعيد الرياضات الثلجية، تستضيف «سكي دبي» عدداً من الفعاليات والمعسكرات الدولية المتخصصة، بينها بطولة التزلج الحُر «الجائزة الكبرى»، ومعسكرات تدريبية لمنتخبات وأندية دولية و«بارالمبية»، إضافة إلى فعاليات أسبوعية وبطولات متخصِّصة في اللياقة البدنية على الجليد.





