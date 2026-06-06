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سمكة قرش تهاجم غواصا وتقتله

لافتات تعلن إغلاق الشاطئ بسبب وجود أسماك قرش
6 يونيو 2026 19:58

هاجمت سمكة قرش، غواصا في جنوب غربى أستراليا وقتلته في حادث مميت هو الثالث من نوعه في غضون شهر.
ونقلت تقارير وسائل الإعلام الأسترالية عن الشرطة قولها إن الغواص، البالغ 35 عاما، تعرض للعض من قِبل سمكة قرش يبلغ طولها نحو 4,5 أمتار، وذلك أثناء قيامه بالصيد بالرمح في مكان غير بعيد عن جزيرة "مايكلماس"، بالقرب من بلدة ألباني.

ونقل الرجل إلى الشاطئ بواسطة قارب وتلقى رعاية طبية فورية، إلا أن محاولات إنعاشه باءت بالفشل.

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وحثت السلطات السكان في المنطقة المحيطة بالجزيرة على توخي الحذر والالتزام بقرار إغلاق الشواطئ.

ويعد هذا الحادث هو ثالث هجوم قرش مميت في أستراليا خلال شهر واحد. 

المصدر: د ب أ
سمكة قرش
غواص
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