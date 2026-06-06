مادونا تقدّم عرضاً مفاجئاً في نيويورك

نيويورك (أ ف ب)

فاجأت النجمة العالمية مادونا، جمهورها مساء الخميس بعرض موسيقي قصير لـ15 دقيقة أدّته في ساحة تايمز سكوير الشهيرة في نيويورك، قبل أسابيع من إطلاق ألبومها الجديد.

وكانت المغنية الأميركية، البالغة 67 عاماً، والتي ظهرت على مسرح أُقيم خصيصا لهذه المناسبة مرتدية قميصاً وردياً مع نظارات شمسية زرقاء، قد أعلنت عن العرض الفني مسبقاً عبر تطبيق شريك في تنظيم الحدث.

وستُصدر مادونا، أكثر مغنية بيعت ألبومات لها، ألبومها «كونفيشن 2» في يوليو المقبل، وسيكون من إنتاج ستيوارت برايس، الذي تعاونت معه عام 2005 في ألبوم «كونفيشن اون ايه دانس فلور» الذي يضم أغنيات شهيرة.

وستُحيي مادونا إلى جانب شاكيرا، وفرقة الكاي بوب الكورية الجنوبية «بي تي إس»، عرضاً ما بين شوطَي المباراة النهائية لكأس العالم 2026 في كرة القدم في الولايات المتحدة.

وهذه المرة الثانية خلال أسابيع قليلة التي تشهد فيها ساحة تايمز سكوير حدثاً مفاجئاً. ففي 16 مايو، نظّمت فيها دار غوتشي الإيطالية، عرض أزياء هو الثاني لمديرها الإبداعي ديمنا.