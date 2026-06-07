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8 أطعمة سوداء.. كنزٌ غذائي

8 أطعمة سوداء.. كنزٌ غذائي
8 يونيو 2026 01:18

ترجمة: أحمد عاطف


تحظى الأطعمة ذات اللون الأسود باهتمام متزايد في عالم التغذية، ليس فقط لمظهرها المميز، بل لما تحتويه من عناصر غذائية مرتفعة، مثل مضادات الأكسدة والألياف والمركّبات النباتية المفيدة. ويأتي الاهتمام المتزايد بهذه الأطعمة لأن إدخالها في النظام الغذائي يمكن أن يضيف تنوّعاً صحياً وفوائد متعددة من دون الحاجة إلى تغييرات كبيرة في نمط الأكل. وغالباً ما يشير اللون الداكن إلى تركيز عالٍ من مركّبات «الأنثوسيانين»، التي ترتبط بفوائد صحية متعددة.

1 - الفاصوليا  

تُعَد الفاصوليا السوداء من أسهل الأطعمة الصحية التي يمكن دمجها في النظام الغذائي اليومي، حيث تحتوي على البروتين والألياف والحديد، كما تمنح إحساساً بالشبع لفترات طويلة، ما يجعلها خياراً مناسباً للوجبات النباتية.

2 - الأرز  

الأرز الأسود كان يُعرف في بعض الثقافات القديمة بأرز الملوك، ويتميز بلونه الداكن الناتج عن مضادات الأكسدة، ويتميز بقوام مطاطي خفيف ونكهة مميزة، ما يجعله بديلاً صحياً للأرز الأبيض.

3 - السمسم  
على الرغم من صغر حجم السمسم الأسود، فإنه يحتوي على دهون صحية ومعادن، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، ويُستخدم في العديد من الأطباق لإضافة نكهة غنية وقيمة غذائية عالية.

4 - التوت  

يتميز التوت الأسود بمذاقه الحامض الحلو، ويحتوي على «فيتامين C» ومضادات أكسدة قوية، كما يعمل على خفض السعرات الحرارية، ما يجعله مناسباً للأنظمة الصحية.

5 - الثوم 

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الثوم الأسود هو ثوم عادي تم تخميره ليكتسب طعماً أكثر حلاوة ونعومة، ويحتفظ بفوائد الثوم الصحية، مع سهولة أكبر في الاستخدام داخل الأطعمة.

6 - العدس 

العدس الأسود غني بالبروتين والألياف، ويتميز بقدرته على الاحتفاظ بشكله بعد الطهي، ويُستخدم في السَّلطات والأطباق الدافئة كبديل صحي للبروتين الحيواني.

7 - الزيتون 

يحتوي الزيتون الأسود على دهون صحية ومضادات أكسدة، ويُعَد عنصراً أساسياً في النظام الغذائي المتوسطي، كما يضيف نكهة مميزة للأطباق المختلفة.

8 - فول الصويا 

يُعَد فول الصويا الأسود من المصادر الغنية بالبروتين النباتي والألياف، وعلى الرغم من أنه أقل شهرة من الأنواع الأخرى، فإنه خيار مغذٍّ ومتعدِّد الاستخدامات.

الطعام
الألياف
مضادات الأكسدة
الأطعمة
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