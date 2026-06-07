هيفاء حسين: «إيليرا» تجمع العائلة في أبوظبي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



بعد غياب 10 سنوات عن خشبة المسرح، تعود الممثلة هيفاء حسين، إلى المشهد المسرحي الإماراتي من خلال بطولة المسرحية العائلية «مملكة إيليرا»، التي من المقرر أن تُعرض في العاصمة أبوظبي 10 يوليو المقبل. وتحوّلت هذه العودة إلى محطة نجاح لافتة توِّجت بحصد «مملكة إيليرا» 7 جوائز في الدورة 19 من مهرجان «الإمارات لمسرح الطفل» بالشارقة، إلى جانب النجاح الجماهيري الذي حقّقته خلال عروضها على مسارح الدولة وفي العروض المدرسية.



شغف فني

تعود آخر مشاركة مسرحية لهيفاء حسين، إلى عام 2016 من خلال مسرحية «ملكة الثلج» - Frozen، المقتبسة من الفيلم العالمي الذي يحمل الاسم نفسه، وحقّقت حينها حضوراً جماهيرياً كبيراً. وأكدت هيفاء أن المسرح يشكِّل جزءاً أصيلاً من شغفها الفني لما يحمله من رسائل تربوية وإنسانية مباشرة للجمهور. وأوضحت أن ابتعادها عن المسرح خلال السنوات الماضية جاء نتيجة انشغالها بالأعمال التلفزيونية، إضافة إلى التزاماتها العائلية ورغبتها في تخصيص وقت أكبر لها، مشيرة إلى أن شعورها اليوم بتحقيق التوازن بين حياتها الأسرية والمهنية كان من أبرز دوافع عودتها. وقالت: إن النص القوي والرؤية الإنتاجية والإخراجية لعبدالله الحريبي، شكّلا العامل الرئيس في قبولي للمشاركة بالعمل، خصوصاً أنه يحمل رسائل تتجاوز إطار مسرح الطفل لتخاطب الأسرة والمجتمع.





مملكة خيالية

تدور أحداث المسرحية في مملكة خيالية تُدعى «إيليرا»، يعيش شعبها في أجواء من الوئام، حيث الحجر السحري يمنحهم القوة والحيوية، قبل أن يؤدي خطأ بسيط إلى اختلال هذا التوازن، فتتحوّل الطاقة الإيجابية إلى حالة من الكسل والضعف، ما يفرض على أبناء المملكة الاتحاد مع ملكتهم «إيليرا» لاستعادة استقرارهم وحماية وطنهم من الأطماع الخارجية. ولفتت هيفاء إلى أن المسرحية تحمل رسائل تربوية عدة، أبرزها أهمية التعاون والتكاتف، والدفاع عن الوطن، والتحذير من الفضول غير المحسوب الذي قد يقود إلى عواقب وخيمة، فضلاً عن ترسيخ قيَم المحبة والمسؤولية الجماعية.



معادلة صعبة

أكدت هيفاء حسين أن «مملكة إيليرا» نجحت في تحقيق معادلة صعبة تجمع بين الإبهار البصري والقيمة الفنية، مشيرة إلى أن العرض يقدم تجربة متكاملة من خلال الاستعراضات الغنائية والعناصر البصرية الحديثة، من دون أن يتخلّى عن رسالته الإنسانية. وأشادت بالحماس الذي لمسته لدى فريق العمل، الذي ضم مجموعة من الممثلين الواعدين، معتبرةً أن هذا التفاعل أسهم في توفير بيئة إبداعية انعكست على جودة العرض ونجاحه.

وفي قراءتها لواقع المسرح الإماراتي، ذكرت أن الجمهور المحلي يمتلك ذائقة فنية عالية، ويقدّر الأعمال الهادفة والكوميديا الراقية، مشددةً على أهمية استعادة ثقة الجمهور بالمسرح من خلال الاستمرارية في الإنتاج، وصناعة نجوم قادرين على جذب الجمهور إلى قاعات العرض.





7 جوائز

يشارك في بطولة المسرحية: ذياب ناصر، عيسى مراد، فيصل موسى، لطيفة جوهر، وعد طارق، وائل محمد، علي محمد، حلا أحمد الزعابي، وعمار محمد. وقد حصدت «مملكة إيليرا» 7 جوائز في الدورة الـ19 من مهرجان «الإمارات لمسرح الطفل» في الشارقة، شملت جائزة أفضل عرض مسرحي، وجائزة لجنة تحكيم الأطفال الخاصة لأفضل عرض، وجائزة أفضل إخراج لعبدالله الحريبي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للممثلة هيفاء حسين، وجائزة أفضل ممثّل دور ثانٍ لذياب ناصر، وجائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ للطفلة حلا أحمد الزعابي، إضافة إلى جائزة أفضل ماكياج لمحمد جاسم.