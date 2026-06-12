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الترفيه

روبيو: بطولة «يو إف سي" بالبيت الأبيض تحظى بقبول واسع

روبيو
12 يونيو 2026 16:04

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بطولة الفنون القتالية، المختلطة، التي سوف تقام في حديقة البيت الأبيض ينظر إليها على أنها أكثر قبولا للجمهور من مسرحيات شكسبير.

وسوف تقام البطولة احتفالا بالذكرى الـ250 على استقلال أميركا.

وتوقع روبيو أن بطولة الفنون المختلطة (يو إف سي) بعد غد الأحد سوف يتابعها مليار شخص على مستوى العالم.

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وتصادف البطولة ذكرى يوم ميلاد الرئيس الأميركي دونالد الثمانين، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا). والتي وصفها روبيو بأنها "هدية للشعب الأميركي".

وجرى إقامة ساحة نزال تسع أربعة آلاف شخص، في الحديقة الجنوبية (ساوث لون) للبيت الأبيض من أجل نزالات "الحرية 250" السبعة.

يشير مصطلح "الحرية 250" إلى الاحتفالات الوطنية بالذكرى الـ250 على استقلال أميركا.

 

المصدر: وكالات
ماركو روبيو
دونالد ترامب
البيت الأبيض
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