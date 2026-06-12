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مزاد لبيع أول حقيبة صنعت من خلايا حيوان انقرض قبل 67 مليون عام

حقيبة مصنوعة من خلايا حيوان تيرانوصور انقرض قبل 67 مليون عام
12 يونيو 2026 17:25

عُرضت حقيبة جلدية مصنوعة من خلايا مستخلصة من حيوان "التيرانوصور ركس" للبيع بالمزاد في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الخميس، من دون أن تباع.
وأفادت دار المزادات "دروو" بأن العروض جاءت أقل بكثير من المتوقع.
وتوقّعت دار المزادات "جيكيلو" بأن تباع القطعة "الفريدة من نوعها" بأكثر من 500 ألف دولار أميركي، لكن العروض لم تتجاوز 150 ألف دولار، بحسب ما أعلنت دار "دروو" حيث أقيم المزاد.
وكُشف عن الحقيبة في ربيع العام الحالي في أمستردام، وهي مصنوعة من آثار كولاجين مأخوذة من عظم الفخذ لديناصور من نوع "تيرانوصور ركس" عُثر عليه في ولاية مونتانا الأميركية قبل 25 عاما.
وقال إياكوبو بريانو، وهو خبير في علم الأحافير مرتبط بعملية البيع "طوّرنا في السنوات الأخيرة تقنيات، أي تقنيات حيوية، تسمح لنا بتوجيه مزرعة خلايا لإنتاج جلد تيرانوصور ركس حقيقي، إذا صح التعبير، في المختبر".
وأشار بريانو إلى أن هذه المادة تختلف عن الجلد النباتي الذي يُصنع في الغالب من البلاستيك.
وقال "في هذه الحالة، هي مشتقة من مزرعة خلايا، وبالتالي فهي جلد بنسبة 100 في المئة. وفي الوقت نفسه، تعود إلى حيوان انقرض قبل 67 مليون سنة!".
ونظرا لعدم وجود سابقة مماثلة، أوضح ألكسندر جيكيلو، الذي تنظم دار مزاداته عملية البيع، أنهم اضطروا إلى "ابتكار سعر" يعكس حجم الاستثمارات اللازمة لصنع الحقيبة وندرتها.
وقدّر جيكيلو قيمتها ما بين 300 ألف و500 ألف يورو (346 ألفا إلى 576 ألف دولار).

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