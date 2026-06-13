مي عمر: «شمشون ودليلة» تجربة مشوِّقة

محمد قناوي (القاهرة)

تنتظر الممثلة مي عمر، عرض فيلمها الجديد «شمشون ودليلة»، يشاركها بطولته أحمد العوضي، خالد الصاوي، عصام السقا، تأليف الثنائي أمجد الشرقاوي وشادي محسن، وإخراج رؤوف السيد. ومن المقرر عرضه في صالات السينما المحلية والعربية منتصف يوليو المقبل.

وقالت مي: بعد انتهائي من تصوير مشاهدي في فيلم «شمشون ودليلة»، أعيش حالة من الحماس والترقب انتظاراً لعرض العمل الذي أعتبره من التجارب المميزة والمختلفة في مسيرتي الفنية، لا سيما أنه يجمعني للمرة الأولى بأحمد العوضي في تعاون جديد يحمل الكثير من عناصر الأكشن والتشويق. وأضافت: أجسِّد خلال أحداث الفيلم شخصية «دليلة»، وهي فتاة تحمل العديد من التناقضات الإنسانية. فقد نشأت يتيمة الأب وعاشت ظروفاً قاسية دفعتها إلى مواجهة الحياة بمفردها، لتنقلب حياتها رأساً على عقب، عندما تلتقي بشخصية «شمشون» التي يجسِّدها أحمد العوضي، لتبدأ رحلة مختلفة تكشف جوانب جديدة من شخصيتها وتغيّر مصيرها بصورة غير متوقّعة. كما تستعد مي عمر لتصوير المسلسل الجديد «غسيل ومكوى»، تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد علي، وينتمي إلى الأعمال الدرامية المؤلفة من 15 حلقة. وتنتظر مي، عرض فيلم «الغربان»، مع عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، وتدور أحداثه عام 1941 أثناء الحرب العالمية الثانية، في إطار درامي تاريخي مليء بالتشويق. وعن علاقتها بالنقد، قالت: أؤمن بأهمية النقد في تطوير الممثل، وأحرص على الاستماع إلى الآراء المهنية الصادرة عن نقاد يمتلكون الخبرة والرؤية الموضوعية، وهناك آراء أحترمها وأستفيد منها كثيراً، بينما أتجاوز الانتقادات التي لا تستند إلى أسس فنية واضحة. وفي النهاية، يظل الجمهور المقياس الحقيقي بالنسبة لي، لأن تفاعله الصادق مع الأعمال الفنية هو ما يمنح الممثل الثقة والدافع للاستمرار. وتابعت: مع مرور الوقت اكتسبت خبرة أكبر، وأصبحت أكثر قدرة على التمييز بين النقد البنّاء والهجوم غير الموضوعي. ولا أمانع التعاون مع مخرجين مختلفين، على الرغم من أن العمل مع زوجي المخرج محمد سامي يمنحني مساحة كبيرة من الراحة والتفاهم بحكم الخبرات المشتركة بيننا.