«نبرة من ميرال».. منصّة للمواهب في أبوظبي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



تشهد جزيرة ياس في أبوظبي استقبال المواهب الغنائية الناشئة مع انطلاق تجارب الأداء الخاصة بالنسخة الأولى من برنامج «نبرة من ميرال»، المبادرة الهادفة إلى اكتشاف وتنمية المواهب الشابة من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، ضمن تجربة فنية متكاملة تجمع بين التدريب والإرشاد والتمكين الإبداعي.



25 مشاركاً

تُقام تجارب الأداء في مركز «أثير» بالمقر الرئيس لـ«ميرال»، حيث يقدم المشاركون عروضاً غنائية لمدة دقيقتين، أمام لجنة التحكيم المؤلَّفة من: إيفان لادلو، مستشار في «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، آدم سميث، رئيس قسم الموسيقى في «لايف نيشن»، وماريا توديتش، الشريكة المؤسسة في «فور نوتس» للتدريب الموسيقي. ويتأهل 25 مشاركاً إلى المرحلة التالية من البرنامج، وتشمل تدريباً متخصِّصاً في مركز «فور نوتس» للتدريب الموسيقي في جزيرة السعديات.

ويخوض المتأهلون برنامجاً تدريبياً شاملاً يمتد عبر 15 جلسة قائمة على الأداء العملي، تتضمن دروساً في الغناء وورش عمل متخصِّصة في الاستعراض والدراما وبناء الشخصية، إلى جانب تنمية مهارات الثقة بالنفس والعمل الجماعي والتواصل والمرونة، بما يسهم في تطوير الجوانب الفنية والشخصية للمشاركين.





منظومة متكاملة

يأتي تنفيذ برنامج «نبرة من ميرال» بالتعاون مع «ميرال»، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، وبرنامج «موهبتي» التابع لـ«دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، إلى جانب «لايف نيشن الشرق الأوسط»، ومركز «فور نوتس» للتدريب الموسيقي، و«أسباير» للاستشارات الدولية، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى دعم المواهب الشابة وتطوير قدراتها الفنية. ويستهدف البرنامج المشاركين ضمن فئتَين عمريّتَين، الأولى من 11 إلى 14 عاماً، والثانية من 15 إلى 19 عاماً، حيث يؤدّي كل متسابق أغنية تم إعدادها والتدرب عليها خلال فترة البرنامج، بما يعكس مستوى تطوّره الفني وقدرته على الأداء أمام الجمهور.





مسؤولية مجتمعية

قالت تغريد السعيد، المدير التنفيذي لإدارة التسويق والاتصال والفعاليات في «ميرال»⁠: يأتي برنامج «نبرة من ميرال» ضمن استراتيجية الشركة للمسؤولية المجتمعية في محور الفنون والثقافة، ويوفر منصّة متخصِّصة لاكتشاف وتنمية المواهب الفنية. وأضافت: إن البرنامج، الذي تديره مغنية الأوبرا العالمية ماريا توديتش، يركِّز على تعزيز التعبير الإبداعي وبناء الثقة بالنفس، من خلال مسار تدريبي متكامل يبدأ باكتشاف المواهب وينتهي بتقديم عروض حيّة أمام الجمهور.



منصة ملهِمة

ذكرت السعيد أن المبادرة تمثِّل منصّة ملهِمة تُتيح للمواهب الناشئة فرصة اكتشاف قدراتها وصقلها والتعبير عن شغفها الفني، مشيرة إلى أن البرنامج يجسِّد قوة الشراكات الهادفة في تمكين الجيل الجديد، وتعزيز مكانة أبوظبي، مركزاً حيوياً للمواهب والإبداع. وأوضحت أن اختيار المشاركين الـ25 النهائيّين لن يعتمد فقط على الموهبة الصوتية، وإنما يشمل أيضاً الحضور المسرحي والقدرة على التعبير والاستعداد للتعلّم والتطوّر. ولفتت إلى أن البرنامج يركِّز على الإمكانات المستقبلية للمشاركين ومدى قدرتهم على الاستفادة من التدريب المقدَّم، بما يمنحهم قاعدة قوية للانطلاق نحو فرص فنية أوسع مستقبلاً.





مبادرات نوعية

ذكرت تغريد السعيد، أن برنامج «نبرة من ميرال» يهدف إلى توفير منصّة مستدامة لاكتشاف وتنمية المواهب الجديدة ضمن المشهد الإبداعي المتنامي في أبوظبي، وأن التزام «ميرال» يعكس تطوير مبادرات نوعية تعزِّز دور الفنون والثقافة بوصفهما محرِّكاً رئيساً للتفاعل المجتمعي وإحداث أثر اجتماعي مستدام، ما يسهم في بناء جيل جديد من المبدعين القادرين على التعبير عن مواهبهم والوصول إلى آفاق أوسع.



«احتفال نبرة»

يُختتم البرنامج بتنظيم «احتفال نبرة» في نوفمبر المقبل، حيث يقدِّم المشاركون عروضاً مباشرة أمام الجمهور في أجواء احتفالية، فيما تتولّى لجنة تحكيم متخصِّصة تضم خبراء ومدرّبي صوت وموسيقيي تقييم الأداء واختيار 3 فائزين من كل فئة عمرية.