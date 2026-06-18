نورا بالألف.. في «كل يوم سالفة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

انتهت الممثلة نورا بالألف، من تصوير مشاهدها في مسلسل «كل يوم سالفة»، يشاركها بطولته أحمد العونان، ولطيفة المجرن، تأليف عادل الزاهد، وإخراج عبد الله التركماني، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتجسِّد نورا في العمل، الذي يتألف من 10 حلقات منفصلة، 4 شخصيات مختلفة، وتدور الأحداث في إطار كوميدي يعتمد على تقديم قصة جديدة في كل حلقة، وتتناول مواقف اجتماعية بطابع ساخر.

كما تواصل نورا بالألف، عرض مسرحية «المايسترو»، مع طارق العلي، تأليف عيسى أحمد، وإخراج خالد بوصخر، وتدور أحداثها حول صراع أسري ينشأ بسبب الطمع في الميراث، ما يؤدي إلى تصاعد الخلافات داخل العائلة.