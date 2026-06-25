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الترفيه

«تشكيل» يستضيف «نادي الفنانين الصغار» في يوليو

«تشكيل» يستضيف «نادي الفنانين الصغار» في يوليو
25 يونيو 2026 13:00

دبي (الاتحاد) 
يستضيف مركز «تشكيل»، الاستوديو المتخصِّص بدعم ممارسات الفن والتصميم المعاصرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مخيماً صيفياً خاصاً ضمن برنامج «نادي الفنانين الصغار» الذي ينظِّمه على مدار العام. ودعا المركز الأطفال من عمر 4 إلى 12 عاماً للمشاركة والاستمتاع بخوض تجارب فنية وعملية تجمع بين الإبداع والخيال والاستكشاف، من خلال جلسات يشرف عليها فنانون في دولة الإمارات، وتمنح المشاركين فرصة للتجريب والتعبير عن أفكارهم وصقل مهاراتهم عبر الفن والتصميم ضمن بيئة إبداعية تفاعلية.ويُقام المخيم الصيفي خلال أسبوعين منفصلَين، من 13 إلى 17 يوليو المقبل، ومن 20 إلى 24 منه، في موقعَين: مقر «تشكيل» في ند الشبا، ومساحة الصنّاع «تشكيل ميكرسبيس» في السركال أفنيو. وقسِّمت الجلسات بحسب الفئات العمرية، حيث تُقام جلسات الأطفال من عمر 4 إلى 6 أعوام يومياً من الساعة 10:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً، ومن الساعة 1:30 ظهراً حتى 3:30 عصراً للأطفال من عمر 7 إلى 12 عاماً.
ومن خلال مجموعة متنوعة من الورش العملية، يستكشف الأطفال خامات جديدة ويختبرون تقنيات فنية متنوعة، إلى جانب ابتكار أعمال فنية خاصة بهم يمكنهم الاحتفاظ بها بعد انتهاء الجلسات. وتوفِّر كل جلسة، تجربة تفاعلية تشجِّع على التعلّم والاكتشاف وتوسِّع آفاقهم الإبداعية.

 

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