«الحديريات».. تجارب استثنائية تجمع بين الرياضة والترفيه

أبوظبي (الاتحاد)

تتحوّل جزيرة الحديريات هذا الصيف إلى وجهة متكاملة تنبض بالحياة، تجمع بين الأنشطة الرياضية وتمارين اللياقة والتجارب الترفيهية لكل أفراد العائلة ضمن برنامج شامل ومتنوِّع، صمِّم ليمنح السكان والزوّار فصلاً مفعماً بالنشاط والحيوية والتجارب المتفردة. ويقدِّم البرنامج باقة من الأنشطة والتدريبات الرياضية الاحترافية، والمخيمات الصيفية، والفعاليات الترفيهية، في تجربة متجدِّدة تعكس روح النشاط وتلبي مختلف الاهتمامات والفئات العمرية.



أمسيات الغروب

يتحوَّل شاطئ مرسانا هذا الصيف إلى وجهة استثنائية تنبض بالأجواء الترفيهية. ومع غروب الشمس على جزيرة الحديريات، تنبض الوجهة بالحياة مع عروض «الدي جي» أيام الجمعة والسبت. كما تتضمن الفعالية عروضاً جوالة كل سبت، وتجربة استرخاء راقية في صالة الشاطئ المميزة. تفتح الأبواب عند الساعة 7:00 مساءً، وتستمر الأجواء المفعمة بالحيوية حتى منتصف الليل طوال عطلة نهاية الأسبوع.



ملاعب تنس للسيدات

توفِّر جزيرة الحديريات ملاعب تنس للسيدات فقط، صمِّمت لتقديم تجربة لعب مريحة وآمنة. كما تم تجهيز الملاعب بستائر معتّمة لضمان مستويات الحماية والراحة والخصوصية.



تمارين اللياقة

تقدم الوجهة جلسات تمارين اللياقة البدنية لتطوير القدرة على التحمّل، وتحسين الأداء عبر حصص مفعمة بالحيوية مدتها 75 دقيقة، تجمع بين الركض في الهواء الطلق، وتمارين «ريفورمر بيلاتس» التي تركِّز على قوة العضلات الأساسية والمحاذاة والمرونة. وتمنح حصص عطلة نهاية الأسبوع في القرية الرياضية 321، الشعور بالقوة والانتعاش والاستعداد لأسبوع جديد، كما أنها ملائمة للمبتدئين.



أكاديمية كرة القدم

تقدِّم أكاديمية كرة القدم حصصاً جماعية مصمَّمة لتطوير اللاعبين الناشئين من خلال تدريب منظَّم يركز على المهارات والعمل الجماعي وفهم أسس اللعب. يقود الجلسات مدرِّبون مؤهَّلون، وتشمل تمارين تقنية وتكتيكية ولياقة بدنية ومباريات تطبيقية ضمن بيئة ممتعة وآمنة وتنافسية. البرنامج مناسب لمختلف المستويات، ويساعد المواهب الناشئة على بناء الثقة والانضباط وحُب اللعبة. وتوفِّر الحصص الخاصة تجربة تدريبية مصمَّمة وفق احتياجات كل لاعب، مع التركيز على تطوير المهارات التقنية وتعزيز فهم مجريات اللعب. ويتم إعداد البرامج التدريبية بما يتناسب مع العمر والمستوى والأهداف، بما يضمن تحقيق تطوُّر ملحوظ ضمن بيئة محفِّزة وداعمة.



فعاليات البادل

أنشطة تفاعلية تناسب مختلف المستويات، تُتيح للمشاركين التعرّف على لاعبين جدد وخوض مباريات ممتعة ضمن أجواء حيوية. وتقدِّم هذه التجربة حصصاً تدريبية متخصِّصة في رياضة البادل، تهدف إلى رفع مستوى اللاعبين من خلال جلسات تدريب فردية، أو جلسات جماعية يتم تصميمها بما يتناسب مع أسلوب كل لاعب وأهدافه ومستوى تطوّره داخل الملعب.



المخيم الصيفي 321

يقدِّم مخيم 321 الصيفي تجربة صيفية متكاملة تجمع بين مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية، بما في ذلك كرة القدم، السباحة، البادل، كرة الشبكة، ألعاب القوى، التحديات الجماعية، الفنون، والحِرف اليدوية، وغيرها من الأنشطة المتنوعة. ويهدف المخيم إلى تشجيع الأطفال على الحفاظ على نشاطهم البدني، وبناء الثقة بالنفس، وتنمية مهارات جديدة، مع الاستمتاع بوقت مليء بالمرح.



مخيم مستكشفي المستقبل

يقدِّم مخيم مستكشفي المستقبل من “سيركيت X” تجربة صيفية مستوحاة من عالم المستقبل، تهدف إلى تنمية الإبداع، وتعزيز الثقة بالنفس من خلال مغامرات عملية، وأنشطة مستوحاة من العلوم، وتحديات مائية، وتحديات جماعية، وتجارب استكشاف إبداعية. ويخوض الأطفال خلال المخيم رحلة مليئة بالاكتشاف، ليصبحوا مستكشفين ومخترعين ومغامرين صغاراً، مع الاستمتاع بتجارب شيقة عبر حدائق “سيركيت X” المختلفة.



الحبال العالية والانزلاق الحُر

تقدّم مغامرات الغروب في «سيركيت X» تجربة استثنائية عند غروب الشمس على جزيرة الحديريات، حيث تنطلق المغامرة في أجمل أوقات اليوم. وتشمل هذه التجربة مسار الحبال العالية، والانزلاق الهوائي بطول 100 متر، ونشاط القفز الحر، في أجواء غروب مميزة تضفي طابعاً أكثر تشويقاً. ويخوض المشاركون تجربة مليئة بالتحدي عبر 31 عقبة موزَّعة على 3 مستويات، مع التحليق فوق الجزيرة والاستمتاع بإطلالات على أفق مدينة أبوظبي، وصولاً إلى لحظة القفز عند الغروب ضمن تجربة لا تُنسى.