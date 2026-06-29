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الترفيه

«يا حلوكم» تضيف فصلاً جديداً إلى جزيرة ياس

لقطات وديّة تجمع «فريق ميامي» في جزيرة ياس (من المصدر)
30 يونيو 2026 00:58

أبوظبي (الاتحاد) 

على مدار 4 سنوات، تحوّلت الشراكة بين «جزيرة ياس» و«فرقة ميامي» من عمل موسيقي موسمي إلى تقليد صيفي ينتظره الجمهور في مختلف أنحاء الخليج. واليوم، تواصل هذه الشراكة رحلتها مع أغنية «يا حلوكم»، التي تأتي هذا العام مع «حافلة» مميزة تجوب جزيرة ياس في فصل جديد يجمع بين الموسيقى والذكريات وروح الترفيه التي تتفرد بها الجزيرة.

رحلة موسيقية
يتمحور التعاون هذا العام حول إعادة تقديم أغنية «يا حلوكم» التي تُعَد من أشهر أغاني «فرقة ميامي» وأكثرها قرباً إلى الجمهور، وذلك في نسخة جديدة تحافظ على روح الأغنية التي أحبّها الجمهور على مر السنوات. وتأتي الأغنية مصحوبة بفيديو كليب تم تصويره في عدد من المدن الترفيهية والمعالم السياحية في جزيرة ياس، ليصطحب المشاهدين في رحلة موسيقية تحتفي بأجواء الوجهة وما تزخر به من تجارب متنوِّعة.

فرح وحماس
وينقل الفيديو كليب مَشاهد عفوية لتفاعل الجمهور مع «فرقة ميامي» في جزيرة ياس، بكل ما تحمله من مشاعر الفرح والحماس والذكريات الجميلة. وتأتي هذه المشاهد لتعكس جوهر هذا التعاون القائم على الاحتفاء بالذكريات واللحظات، التي تبقى في الذاكرة، وتؤكد أن بعض الأشياء تحتفظ بقدرتها على إسعاد الناس عاماً بعد عام.

تجربة جديدة
تجسِّد «الحافلة» التي تظهر في الفيديو كليب روح الشراكة، التي جمعت جزيرة ياس و«فرقة ميامي» على مدار 4 سنوات. فمن خلال رحلة امتدت عبر الموسيقى والترفيه والذكريات المشترَكة، قدَّم الطرفان للجمهور في كل عام تجربة جديدة مستوحاة مما تحتضنه جزيرة ياس من معالم وتجارب متنوعة. وعلى مدى السنوات الماضية، نجحت هذه الشراكة في بناء حضور واسع لدى الأجيال من خلال أعمال استحضرت ذكريات محبَّبة لدى جمهور الخليج واحتفت بالموسيقى واللحظات التي تجمع الناس.

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رحلة «الحافلة»
بعد 4 سنوات من النجاحات والذكريات المشترَكة، تواصل «الحافلة» رحلتها لتقديم المزيد من فصول النجاح، فطالما أن الموسيقى لا تزال مستمرة، وما دامت هناك قصص تستحق أن تُروى، فإن جزيرة ياس تعدنا دائماً بكل جديد وملفت ومفاجئ.

خيارات ترفيهية
وبتعاونها مع جزيرة ياس على مدار 4 سنوات متتالية، رافقت «فرقة ميامي» الجمهور في رحلة لاستكشاف ما تقدمه الجزيرة من معالم وتجارب وخيارات ترفيهية متجدِّدة. وعلى امتداد هذه الرحلة، أسهمت الأعمال المشترَكة في إبراز جزيرة ياس أمام ملايين المشاهدين في مختلف أنحاء الخليج، كما عرَّفت الأجيال الجديدة على أغاني «فرقة ميامي» الشهيرة، وأعادت الجمهور إلى الأغاني التي ارتبطت بذكريات الماضي وقدَّمتها له بأسلوب متجدِّد.

 

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