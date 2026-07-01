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الترفيه

كارولين عزمي.. بطلة في «محمود التاني»

كارولين عزمي.. بطلة في «محمود التاني»
1 يوليو 2026 17:06

سعيد ياسين (القاهرة)
انتهت الممثلة كارولين عزمي، من تصوير دورها في فيلم «محمود التاني»، الذي تؤدي فيه دور البطولة النسائية، ويشاركها بطولته أحمد غزي، أحمد بحر، وتامر هجرس، تأليف إياد صالح، وإخراج عبد العزيز النجار. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصَين متناقضَين يحملان الاسم نفسه، ما يضعهما في مواقف غير متوقعة وغريبة وطريفة في الوقت نفسه.
وأوضحت كارولين، أنها تجسِّد في العمل شخصية فتاة تدخل في قصة درامية وكوميدية جديدة ومختلفة تماماً، وتتميز بتعدّد أبعادها، مشيرة إلى أنها تعتبر دورها بمثابة رهان فني جديد، وتتمنّى أن تحقِّق من خلاله النجاح المأمول. وأرجعت قلّة مشاركاتها السينمائية إلى أنها ترى أن أي مشاركة لها في السينما يجب أن تكون مدروسة ومحسوبة بدقة، خصوصاً أنها تبحث عن النص الجيد الذي يترك بصمة حقيقية لدى الجمهور.
كما تنتظر كارولين عزمي، عرض فيلم «ولاد العسل»، مع علي ربيع، تأليف أحمد سعد والي، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويعتمد على المواقف الساخرة والمفارقات اليومية التي تجمع بين الشخصيات.
وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، لم تستقر كارولين بعد على المسلسل الذي تنوي تقديمه في رمضان المقبل، بعدما شاركت في رمضان الماضي في مسلسل «رأس الأفعى» مع أمير كرارة، وشريف منير، إخراج محمد بكير. وذكرت أن دورها في «رأس الأفعى» كان بمثابة طوق نجاة لها للخروج من نمطية أدوارها السابقة، إذ تضمن تحولات نفسية وصراعات داخلية، ومزج بين التشويق والأكشن والدراما الإنسانية العميقة، وهو ما مثّل حافزاً كبيراً لها لاستخراج كل طاقاتها الفنية.

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