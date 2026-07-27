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الترفيه

هند صبري.. صحفية استقصائية

هند صبري
28 يوليو 2026 01:09

محمد قناوي (القاهرة)

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تستعد هند صبري لتصوير مسلسلها الجديد «عسل أحمر»، بطولة آسر ياسين، ومحمود حافظ، سيناريو وحوار محمد هشام عبية ووائل حمدي، إخراج مريم الأحمدي.
وأشارت هند إلى أن  المسلسل يتألف من 10 حلقات، وتجسّد شخصية صحفية استقصائية تجد نفسها في قلب واحدة من أخطر القضايا التي واجهتها في حياتها المهنية، وتدخل بسببها في رحلة مليئة بالغموض والمطاردات. وذكرت أن العمل يعتمد على أجواء التشويق النفسي.
وتنتظر هند عرض فيلم «أضعف خلقه»، الذي يجمعها بالممثل أحمد حلمي للمرة الأولى، تأليف وإخراج عمر هلال، وتدور أحداثه في إطار يمزج بين الكوميديا والدراما.

هند صبري
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