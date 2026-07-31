مصطفى شعبان يعود إلى «الشاشة الذهبية»

علي عبد الرحمن (القاهرة) بعد غياب 15 عاماً، منذ تقديمه «الوتر» عام 2010، يعود الممثل مصطفى شعبان إلى شاشة السينما من خلال الفيلم الجديد «39 قتال»، يشاركه بطولته محمد رياض، محمود عبد المغني، أحمد التهامي، وكمال أبو رية، تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج حسني صالح. كما يواصل شعبان نشاطه السينمائي من خلال فيلم «مملكة»، مع هيفاء وهبي، وعمرو عبد الجليل، تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد عبد الوهاب. ويجسد خلاله شخصية محتال محترف ينفذ عمليات نصب عابرة للحدود.

وعلى صعيد الدراما، يستعد شعبان للمنافسة في الموسم الرمضاني المقبل من خلال الجزء الثاني من مسلسل «الزوجة الرابعة»، الذي يأتي بعد نحو 15 عاماً على عرض الجزء الأول.