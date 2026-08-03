إنكلترا وويلز تسجلان جفافا غير مسبوقة منذ نحو قرنين

سجلت إنكلترا وويلز هذا العام أكثر شهر يوليو جفافا على الإطلاق، نتيجة موجات الحر الشديدة وانعدام الأمطار، وفق بيانات أولية نشرتها هيئة الأرصاد الجوية البريطانية اليوم الاثنين.

وكان يوليو 2026 أكثر هذه الأشهر جفافا منذ بدء تسجيل البيانات عام 1836. وشهدت انكلترا وويلز أيضا "أكثر شهر مشمس في تاريخهما على الإطلاق"، وفق ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان.

ونقل البيان عن إيمي دورتي، كبيرة العلماء في هيئة الأرصاد الجوية "أدى اجتماع جفاف قياسي وحرارة استثنائية وسطوع شمسي غير مسبوق إلى جعل هذا الشهر واحدا من شهور الصيف الاستثنائية في سجلاتنا التاريخية".

وبلغ إجمالي الأمطار في إنكلترا 6,5 مليمترات في يوليو، أي ما يعادل 10% فقط من المعدل الموسمي، بينما بلغ في ويلز 9,3 مليمترات، أي 9% من المعدل.

وفي جنوب إنكلترا، كان يوليو 2026 الأكثر جفافا على الإطلاق منذ العام 1836، إذ لم تتجاوز كمية الأمطار فيه 1,9 مليمتر، أي نحو 3% من المعدل.

منذ بداية العام، شهدت أربعة أشهر أمطارا أعلى من المعدل (يناير، فبراير، مارس، يونيو)، في حين شهدت ثلاثة أشهر أمطارا أقل من المعدل (أبريل، مايو، يوليو)، بحسب هيئة الأرصاد.

وعلى مستوى المملكة المتحدة ككل، بما يشمل أيضا اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، يُعد يوليو 2026 ثاني أكثر الشهور حرا على الإطلاق.

وأصدرت الوكالة البريطانية للأمن الصحي، أمس الأحد، تحذيرا برتقاليا حتى الأربعاء من موجة حر في مناطق من إنكلترا، بينها العاصمة لندن وجنوب شرق البلاد.

والتحذير البرتقالي هو ثاني أعلى مستوى من الإنذار بعد الأحمر. وتوقعت الأرصاد الجوية أن تصل الحرارة إلى 31 درجة مئوية بعد ظهر اليوم الاثنين، قبل أن تنخفض إلى ما دون 30 درجة بحلول الأربعاء.

وأدت موجات الحر القياسية التي شهدتها انكلترا في مايو ويونيو إلى نحو 2877 حالة وفاة فوق المعدّل الاعتيادي، بحسب أرقام الوكالة البريطانية للأمن الصحي الصادرة الأسبوع الفائت.