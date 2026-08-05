«مهرجان الشيخ زايد الصيفي» يعزّز الوقاية من الحرائق في «الكرسي الشاهد»

أبوظبي (الاتحاد)

حظيت مبادرة «الكرسي الشاهد»، التي تعرضها «هيئة أبوظبي للدفاع المدني» ضمن جناح «عالم السلامة والاستجابة للطوارئ» في «مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026»، المُقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، بتفاعل لافت من زوّار المهرجان، لما تقدّمه من تجربة تفاعلية تُحاكي الواقع بأسلوب توعوي مبتكر يسهم في تعزيز الوعي بالسلامة العامة.

تقوم المبادرة على عرض كرسي تعرّض لحريق حقيقي، ليكون شاهداً بصرياً على الآثار التي قد تخلّفها الحرائق المنزلية، ويمنح الزوّار فرصة مشاهدة آثار الحريق عن قرب، بما يعزّز إدراكهم لأهمية الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، ويترك أثراً توعوياً راسخاً في أذهانهم. وتُعدّ من المبادرات المبتكرة التي تنفذّها الهيئة ضمن حملاتها المستمرة لنشر ثقافة الوقاية، حيث توظّف التأثير البصري والتجربة الواقعية لإيصال رسائل إرشادية تعكس خطورة السلوكيات غير الآمنة داخل المنازل، وتؤكد أن كثيراً من الحوادث يمكن تجنبها باتباع ممارسات وقائية بسيطة. ولتعزيز تجربة الزوّار، زوّدت الهيئة ركن «الكرسي الشاهد» برمز الاستجابة السريعة (QR Code)، الذي يتيح الوصول إلى منصة تفاعلية عبر الهواتف الذكية، تتضمن 5 مقاطع مرئية بتقنية الواقع المعزّز، تحاكي أبرز مسبّبات الحرائق المنزلية، وتشمل: تسرّب الغاز في المطبخ، المدافئ الكهربائية، التوصيلات الكهربائية العشوائية، الاستخدام غير الآمن للمباخر، والأحمال الكهربائية الزائدة الناتجة عن أجهزة التكييف.

وأكدت «هيئة أبوظبي للدفاع المدني» أن المبادرة تسلّط الضوء على المخاطر الناجمة عن استخدام الأجهزة والوصلات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات، مع التركيز على الأرائك والطاولات المزودة بمنافذ شحن كهربائية غير مطابقة، والتي أصبحت من المسببات المتكررة للحرائق المنزلية، بما يعزّز وعي أفراد المجتمع بضرورة اقتناء المنتجات المطابقة لمعايير السلامة.

كما تهدف المبادرة إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتشجيع أفراد المجتمع على الالتزام باشتراطات السلامة العامة، من خلال استخدام الوصلات الكهربائية المعتمدة، وتركيب أجهزة إنذار الحريق، والاشتراك في منظومة «حصّنتك»، بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة المنازل والحد من مخاطر الحرائق.

وتُجسّد مبادرة «الكرسي الشاهد» توجَّه «هيئة أبوظبي للدفاع المدني» نحو تطوير أدوات التوعية، وربط الرسائل الإرشادية بالواقع الملموس، بما يعزّز قناعة أفراد المجتمع بأن السلوك الوقائي الصحيح والالتزام باشتراطات السلامة، يمثّلان خط الدفاع الأول للحدّ من الحرائق المنزلية، وحماية الأرواح والممتلكات، انسجاماً مع استراتيجية حكومة أبوظبي الرامية إلى بناء مجتمع أكثر وعياً وأماناً.