ترجيحات باصطدام حطام صاروخ "سبيس إكس" بسطح القمر

أشارت ترجيحات إلى أن الطبقة العليا من صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" قد ارتطمت بسطح القمر، اليوم الأربعاء، في حادث لا يشكل أي خطر على الأرض، لكنه يُتوقع أن يخلّف فوهة على سطح القمر.

وفي حين لم يصدر تأكيد رسمي حتى الآن، تشير التقديرات إلى أن الاصطدام وقع اليوم قرابة الساعة 6:35 بتوقيت غرينتش.

وتعتزم وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" التقاط صور لموقع الاصطدام عبر مسبارها القمري "لونار ريكونيسانس أوربيتر" والمسبار الكوري الجنوبي "باثفايندر لونار أوربيتر"، مع العلم أنّ توفر الصور سيستغرق أياماً عدة.

وكان العلماء وهواة الفلك يأملون في رصد سحابة الغبار والصخور والحطام الناجمة عن الاصطدام حين تضيئها الشمس.

وقال بنجامين فرناندو، الباحث في مختبر لوس ألاموس الوطني بنيو مكسيكو: "لا نعرف حتى الآن مدى السطوع الذي ستبلغه هذه الظاهرة، وهذا أحد الأسباب التي تدفعنا إلى دراسة هذا الحدث".

وأشار الباحثون إلى أن طبقة الصاروخ، التي يبلغ وزنها نحو أربعة أطنان، يُفترض أنها سقطت، بسرعة تقارب 8690 كيلومتراً في الساعة، قرب فوهة أينشتاين في النصف الشمالي من القمر، بافتراض استهلاك الوقود بالكامل.

وأكد جيمي راسل، المتحدث باسم "ناسا"، "عدم وجود أي خطر على الأرض"، مضيفاً أن "الوكالة ستواصل تتبع الطبقة العليا للصاروخ لأغراض التدريب، ثم ستراقب موقع الاصطدام لأغراض علمية".

يُشار إلى أن صاروخ "فالكون 9" الذي صنّعته شركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير إيلون ماسك، أُطلق نحو الفضاء في يناير 2025 حاملاً مركبتين فضائيتين.

وعادت طبقة الدفع إلى الأرض بينما واصلت الطبقة العليا مسارها في الفضاء حتى تحولت إلى حطام فضائي، بعد إيصال المركبتين إلى مساراتهما.