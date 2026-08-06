تحدي «منافسات اللياقة البدنية».. في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي هذا الشهر تحدي «منافسات اللياقة البدنية» - One Pulse، ليكون أحدث المنافسات وأكثرها حيوية ضمن فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي». وينطلق التحدي يوم الأحد 16 أغسطس، تحت شعار «بلا حدود، وبكل طاقتك» في «مركز أدنيك» أبوظبي.

ابتكر الفريق المسؤول عن تطوير الوجهات الرياضية والترفيهية عالمية المستوى في جزيرة الحديريات تحدي One Pulse، بالتعاون مع «القرية الرياضية 321»، ليقدِّم مفهوماً مختلفاً لسباقات اللياقة البدنية التقليدية. ويعتمد التحدي على أسلوب مرن ومبتكر، يمنح الاستراتيجية والإصرار والجهد أهمية لا تقل عن السرعة.

يتنافس المشاركون على اجتياز 12 محطة للتمارين، تجمع بين القوة والسرعة واللياقة القلبية والتحمل. ويتميز التحدي عن منافسات اللياقة البدنية التقليدية، بأن كل محطة تتيح 3 مستويات متفاوتة من الصعوبة، ما يمنح المشاركين حرية اختيار المستوى الأنسب لقدراتهم. كما لا يلتزم المشارك بمستوى واحد طوال التحدي، بل يمكنه تغيير المستوى من محطة إلى أخرى، وتعديل استراتيجيته وفقاً لأدائه ونقاط قوته ومستوى طاقته مع تقدمه في مراحل المنافسة.

المشاركة في تحدي One Pulse مفتوحة أمام الجميع، سواء المبتدئين الذين يخوضون أول تجربة لهم في فعاليات اللياقة البدنية، أو رواد الأندية الرياضية، والرياضيين المتمرسين في تمارين اللياقة الوظيفية، وعشاق «الكروس فيت»، وأعضاء أندية الجري، إذ تمنح آلية التحدي المرنة كل مشارك فرصة خوض المنافسة بما يتناسب مع مستواه وقدراته. ويتم اختيار الفائزين بناءً على مجموع نقاط Pulse، وفق نظام مبتكر لا يحصر التفوق في الوصول أولاً إلى خط النهاية، بل يأخذ في الاعتبار أيضاً القرارات الاستراتيجية الذكية، واختيار التمارين الأكثر صعوبة، والجهد المبذول على امتداد مراحل المنافسة.وقال جيمي دين، المدير التنفيذي للرياضة لدى «مدن»، التي تتولى تشغيل «القرية الرياضية 321» في جزيرة الحديريات: يعكس تحدي One Pulse التزامنا بتطوير مجتمعات تنعم بأسلوب حياة صحي ونشط، من خلال تجارب رياضية مبتكرة تناسب الجميع.

ولا يقتصر التحدي على اختبار السرعة، بل يقدِّم منافسة مرنة تقوم على حُسن التخطيط، وتمنح الإصرار والقدرة على مواصلة الأداء، واتخاذ القرارات الذكية، دوراً أساسياً في تحقيق أفضل النتائج. كما تجاوزنا النموذج التقليدي الذي يفرض مستوى صعوبة محدداً مسبقاً، لنقدِّم منافسة شاملة تجمع مشاركين من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، وتمنحهم فرصة التنافس جنباً إلى جنب، واختبار قدراتهم، وخوض تجربة لياقة بدنية بمعايير عالمية.