إدانات دولية واسعة لاستهداف مخيم جباليا

أحمد عاطف (القاهرة)

أدانت دول عدة ومنظمات دولية، بأشد العبارات استهداف الجيش الإسرائيلي لمخيم جباليا في غزة، مع تزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

وأصابت ضربات جوية إسرائيلية مخيماً للاجئين الفلسطينيين مكتظاً بالسكان في قطاع غزة، وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات، فيما كافح المسعفون لعلاج المصابين حتى إنهم أقاموا غرف عمليات في ممرات المستشفيات. ونددت الأمم المتحدة بالغارات التي استهدفت مخيم جباليا، وقال ستفيان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن الأخير «يشعر بالصدمة من تصاعد العنف في غزة، بما في ذلك مقتل فلسطينيين، بمن فيهم نساء وأطفال، في القصف الإسرائيلي على مناطق مأهولة في مخيم جباليا للاجئين المكتظ». وفي بيان للأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي، أمس، ندّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بـ«هذا التصعيد الخطر، الذي راح ضحيته عدد من المدنيّين الأبرياء». ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين من العقاب الجماعي.

وأدانت المملكة العربية السعودية الهجوم بأشد العبارات، وأكدت وزارة الخارجية في بيان، رفض المملكة التام للاستهداف المتكرر لمواقع مكتظة بالمدنيين، ومواصلة انتهاك القوانين الدولية، والقانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن الضغط على الحكومة الإسرائيلية للقبول بالوقف الفوري لإطلاق النار، والهدنة الإنسانية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضية، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأكدت المملكة، أن «الأوضاع الإنسانية الخطيرة الناجمة عن التصعيد المستمر لا يمكن تبريرها مطلقاً»، وأن حقن الدماء وحماية المدنيين ووقف العمليات العسكرية هي أولويات ملحّة لا يمكن قبول أي تسويف أو تعطيلٍ لها، وعدم الالتزام الفوري بها سيفضي حتماً إلى كارثة إنسانية. وأدان رئيس الوزراء الباكستاني أنوار الحق كاكر بشدة تصاعد الأعمال العدائية والعدوان ضد المدنيين في قطاع غزة. وطالب كاكر المجتمع الدولي بالتحرك الآن لإنهاء هذه المأساة.

من جهته، أفاد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس، بأنه «فزع» بسبب العدد الكبير من الضحايا، جراء القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في غزة، ودعا الأطراف إلى احترام القواعد الدولية للحرب. وأضاف، في بيان على موقع إكس: «أشعر بالفزع إزاء العدد الكبير من الضحايا في أعقاب القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين».

بدوره، أكد المحلل السياسي الأردني الدكتور عامر السبايلة على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية لوقف الحرب في غزة، وسط مخاوف من توسعها، لافتاً إلى أن تكثيف التواصل الدولي سيؤدي بالطبع إلى بارقة أمل باحتمالية الحصول على هدنة للإمدادات الإنسانية.

وأضاف السبايلة لـ «الاتحاد» أنه يمكن البناء على الهدنة المقترحة، وإدخال المساعدات، ثم الدفع بعملية السلام والمفاوضات وصولاً إلى وقف الحرب.

وذكر أن العالم يدرك أن الحرب في الشرق الأوسط ستضر بكل شيء، وأنه لا سبيل إلا بإرساء الاستقرار والسلام وحل الدولتين.

من جانبها، أوضحت المتخصصة في العلاقات الدولية أورنيلا سكر أنه على الرغم من أن المواقف الدولية تتأرجح بين التصعيد ومساعي وقف الحرب على غزة، إلا أن العالم بات يدرك أن القضية الفلسطينية يجب تسويتها بحل عادل للدولتين ووقف الحرب.

وأكدت أوريلا لـ «الاتحاد» أن فاتورة الحروب صعبة على الجميع، وعلى المنطقة والعالم بأسره، منوهة بأن كل دول المنطقة والعالم لا تريد الانزلاق في حرب قد تعرض كل المصالح الدولية والإقليمية للخطر.

ولفتت أورنيلا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي التمسك بالحلول الدبلوماسية السياسية، لأنها السبيل الوحيد في العيش كمجتمعات متحضرة وتضمن رفاه الشعوب.