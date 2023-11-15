الخميس 16 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الطيران المدني الكويتي»: احتواء حريق بسيط بمبنى مطار الكويت الدولي «تي2»

«الطيران المدني الكويتي»: احتواء حريق بسيط بمبنى مطار الكويت الدولي «تي2»
16 نوفمبر 2023 00:01

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني مساء اليوم الأربعاء احتواء حريق بسيط نشب في محيط مبنى الركاب« تي 2» بمطار الكويت الدولي مؤكدة عدم تأثر الحركة الملاحية به مع اقتصار الأضرار على الماديات.

وقال المتحدث باسم «الطيران المدني» عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن الحريق الذي تم التعامل معه من قبل قوة الإطفاء العام خلف أضرار مادية بسيطة تتعلق ببعض المواد الإنشائية.

ولفت إلى أن «حركة الملاحة الجوية لم تتأثر من هذا الحريق المحدود وتسير وفق جداول التشغيل المعتمدة» مبينا أنه «جاري العمل للوقوف على أسباب هذا الحريق من قبل المختصين».

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يلتقي ولي عهد الكويت في الرياض على هامش مشاركته في القمة العربية الإسلامية
"نيابة أبوظبي" تبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع "نيابة الكويت"
المصدر: وكالات
الطيران المدني الكويتي
الكويت
آخر الأخبار
"قضاء أبوظبي"
علوم الدار
"قضاء أبوظبي" تنجز أول معاملة كاتب عدل باللغة الإنجليزية وتصديقها رقمياً
اليوم 12:33
سلتيكس ينقض على «صدارة الشرق»
الرياضة
سلتيكس ينقض على «صدارة الشرق»
اليوم 12:24
تقنيات الرعاية الصحية تلتقي بالحلول المناخية لتعزيز عافية العالم
علوم الدار
تقنيات الرعاية الصحية تلتقي بالحلول المناخية لتعزيز عافية العالم
اليوم 12:23
سكالوني يكشف الحالة الطبية لميسي
الرياضة
سكالوني يكشف الحالة الطبية لميسي
اليوم 12:09
حملة "لا للكتابة على الجدران" في مدن الظفرة
علوم الدار
حملة "لا للكتابة على الجدران" في مدن الظفرة
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©