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رئيس كوريا الجنوبية يبدأ زيارة دولة إلى بريطانيا

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول وزوجته يلوحان أثناء صعودهما على متن طائرتهما المتجهة إلى لندن
21 نوفمبر 2023 07:46

يبدأ الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الثلاثاء زيارة دولة إلى بريطانيا يعتزم خلالها إطلاق مفاوضات حول اتفاق جديد للتجارة الحرة بين البلدين، وفق ما أعلنت لندن الاثنين.

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وتستمرّ زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى المملكة المتّحدة ثلاثة أيام ترافقه فيها زوجته كيم كيون. وستكون هذه أول زيارة دولة يتلقّاها الملك تشارلز الثالث منذ تتويجه في مايو.
وسيجري يون محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
وقالت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان "من المتوقع أن تركّز الزيارة على التجارة والاستثمارات، مع... استعداد وزيري تجارة البلدين لتوقيع اتفاق الأربعاء لإطلاق مفاوضات من أجل اتفاق تجارة حرّة معزّز وعصري رائد عالمياً".

وقال سوناك "بصفتهما يركّزان على الابتكار وتسخير التقنيات الجديدة والدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد، فإنّ المملكة المتحدة وجمهورية كوريا شريكان طبيعيان".

المصدر: وكالات
ريشي سوناك
لندن
بريطانيا
كوريا الجنوبية
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