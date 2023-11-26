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حكومة سيراليون تؤكد السيطرة على الوضع بعد أعمال شغب

جنود سيراليونيون يقيمون حاجزا في العاصمة فريتاون
26 نوفمبر 2023 23:55

أكدت حكومة سيراليون، اليوم الأحد، السيطرة التامة على الوضع بعد يوم من المواجهات المسلحة في العاصمة فريتاون، حيث حاول مهاجمون مجهولون السيطرة على مستودع أسلحة للجيش وأخرجوا العديد من المعتقلين من أحد السجون. وفرضت السلطات حظراً للتجول في مختلف أنحاء البلاد حتى إشعار آخر.
وقال وزير الإعلام شيرنور باه: إن «الوضع الأمني في فريتاون تحت السيطرة التامة للحكومة والمهاجمون يتراجعون».
ويسود المدينة هدوء نسبي، فيما استمرت نقاط تفتيش أقامها عدد كبير من عناصر الأمن.
وأضاف: «نعمل على جمع البيانات عن عدد الموقوفين وعدد القتلى أو الجرحى».
وتابع وزير الإعلام: «ستتم مطاردة منفذي هجوم اليوم وسيواجهون القضاء».
وطلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران إعادة جدولة رحلاتها بعد رفع حظر التجول، مؤكدة أن المجال الجوي لا يزال مفتوحًا.
واكتفت السلطات بالإشارة إلى الهجوم على مستودع أسلحة، من دون أن تتحدث عن منفذيه. ولا تزال طبيعة ما حصل غير واضحة، رغم أن الهجوم يحيي طيف محاولات انقلاب شهدتها الدولة الأفريقية منذ العام 2020.
وشهدت منطقة غرب أفريقيا منذ أغسطس 2020 سلسلة من الانقلابات العسكرية ومحاولات الانقلاب لا سيما في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا المجاورة لسيراليون.
وتحدثت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (أكواس)، في بيان، عن محاولة الاستيلاء على الأسلحة وعن «الإخلال بالسلام والنظام الدستوري»، وعادة ما يتم استخدام هذه العبارة للدلالة على الانقلاب.
من جهتها، أعربت البعثة الأوروبية في سيراليون عن «قلقها» إزاء الهجوم، داعية إلى «احترام النظام الدستوري».
وأفاد شهود عن سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في حي «ويلبرفوس» حيث يقع المخزن. وأشار آخرون إلى تبادل للنيران قرب ثكنة «موراي تاون» حيث مقر سلاح البحرية وأمام منشأة عسكرية أخرى في العاصمة.
وقالت الشاهدة سوزان كارغبو، عبر الهاتف: «استيقظت حوالى الساعة 4,30 صباحا (بالتوقيت المحلي وغرينتش) على صوت دوي أسلحة رشاشة وانفجارات من صوب ثكنات ويلبرفورس».
وأضافت: «كنت في حالة من الصدمة والذعر (...) كان الأمر كما في زمن الحرب».
وقالت وزارة الإعلام «في الساعات الأولى من الأحد (...) حاول مجهولون اقتحام مستودع الأسلحة العسكري في ثكنة ويلبرفورس. وتم صدهم جميعا».
تعد «ويلبرفورس» إحدى الثكنات الرئيسية في البلاد. ويضم الحي أيضا سفارات.
وأضاف البيان: «ننصح بشدة مواطنينا بالبقاء في منازلهم»، وهي دعوة كررها الاتحاد الأوروبي وبعثة المملكة المتحدة في سيراليون.

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المصدر: وكالات
سيراليون
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